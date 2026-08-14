تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا و اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، نرخهای وام مسکن در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپا طی هفتههای اخیر بار دیگر افزایش یافته است. تشدید مجدد تنشها میان واشنگتن و ایران بر بازارهای مسکن تأثیر گذاشته و هزینه خرید خانه را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، در آمریکا نرخ بهره وامهای مسکن ۳۰ ساله که رایجترین نوع وام مسکن محسوب میشود نزدیک بالاترین سطح خود طی بیش از یک سال قرار دارد. این افزایش نشاندهنده نگرانی در بازارهای مالی است که بیانگر آن است که مقامات در بزرگترین اقتصاد جهان برای مهار تورم ناشی از جنگ علیه ایران با مشکل مواجه می شوند.
در انگلیس نیز متوسط نرخ بهره وام مسکن ثابت پنج ساله در ماه ژوئیه به ۵.۶۶ درصد افزایش یافت و نخستین رشد ماهانه خود از آوریل را ثبت کرد. نرخهای بهره از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون به این سطح نرسیده بود.
در برخی مناطق اروپا نیز نرخهای وام مسکن افزایش یافته است. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن در واکنش به درگیری در خاورمیانه نرخ بهره اصلی خود را به ۲.۲۵ درصد افزایش داده بود.
در آلمان نرخ بهره شاخص وام مسکن ثابت ۱۰ ساله که وامی رایج است از ۳.۳ درصد در ابتدای ژوئیه به ۳.۷ درصد در اوایل این هفته افزایش یافت.
همچنین متوسط نرخ بهره وامهای مسکن ثابت ۱۰ ساله در فرانسه از ۳.۰۲ درصد در ژوئن به ۳.۱۵ درصد در ژوئیه افزایش یافت.
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