به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از معضلاتی که جامعه امروز با آن مواجه است، بحث بی‌حجابی و بدحجابی است که در جامعه بروز و ظهور جدی پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: دیدن صحنه‌هایی از بی‌حجابی دل‌های مومنین را به درد می‌آورد، حفظ حجاب جزء دستورات اسلام بوده و اگر کسی دستورات اسلام را انکار کند، کافر است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: خدا در سوره نور و در سوره احزاب مستقیما به حجاب دستور داده است و این نشان از اهمیت حفظ حجاب دارد چراکه حجاب مایه برکت و حفظ عفت می‌باشد.

فاطمی ادامه داد: دختران و زنان کشور بدانند در دنیا هیچ دینی به اندازه اسلام برای زنان مقام قائل نشده و اگر حجاب را هم واجب کرده برای حفظ امنیت و آرامش خود زنان است.

وی بیان داشت: زن در فرهنگ غرب به کالای تبلیغاتی و وسیله‌ای برای عیاشی و خوشگذرانی تبدیل شده است و دشمن به دنبال به فساد کشاندن جامعه ایران است، حجاب مایه طهارت جامعه می‌باشد و از همین‌رو بسیار به آن توصیه شده است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ زمانی که بحرین از ایران جدا شد ادامه داد: امروز این کشور به محلی برای توطئه علیه ایران تبدیل شده است.

فاطمی اضافه کرد: کودتای ۲۸ مرداد بزرگ‌ترین جنایت علیه ملت ایران بود و به توطئه انگلیس و آمریکا برای جلوگیری از ملی شدن نفت ایران انجام شد و ۲۵ سال شاهی را بر کرسی کشور نشاندن که عامل خودشان بود و ایران را تبدیل به حیات خلوت خود کردند و ملت ایران را تحقیر کردند.

وی اذعان داشت: قلدری و زورگویی آمریکا و انگلیس همیشه بوده و هست و ما شاهد جنایات آن‌ها چه در گذشته و چه امروز هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آمریکا با هم‌پیکانان خود رفتار درستی ندارد و بنا به تاکید امام شهید آمریکا قابل اعتماد نیست، ما دیدیم آن‌هایی که مقابل آمریکا کوتاه آمدند به چه سرنوشتی دچار شدند.

فاطمی گفت: ما مردمان رئوف و مهربان هستیم، اما ظلم و ستم را تحمل نمی‌کنیم و زیر بار زور نخواهیم رفت.