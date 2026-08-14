به گزارش مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اراک در مصلای بیت‌المقدس اظهار کرد: استکبار جهانی و عوامل آن باید بدانند که جنایت علیه ملت‌های مسلمان منطقه و ایران، آنها را به اهدافشان نخواهد رساند.

وی افزود: ملت ایران با تکیه بر بصیرت، ولایت‌مداری و اعتقادات دینی خود در برابر تهدیدها ایستادگی می‌کند و از ارزش‌های خود دست نخواهد کشید.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت در جامعه ایران ادامه داد: ملتی که شهادت را افتخار و سعادت می‌داند، در برابر تهدید و فشار تسلیم نخواهد شد و با الهام از مکتب امام حسین(ع) به مسیر خود ادامه می‌دهد.

آیت الله دری نجف‌آبادی حضور مردم در مراسم‌های مذهبی، به‌ویژه آیین‌های محرم، صفر و اربعین حسینی را نشانه‌ای از عمق باورهای دینی و انسجام اجتماعی دانست و گفت: حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف دینی و سیاسی، پشتوانه‌ای مهم برای کشور در برابر نفوذ و توطئه‌های دشمنان است.

وی بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت(ع) را یکی از راه‌های عبور از مشکلات کشور عنوان کرد و افزود: تقویت باورهای دینی و حفظ وحدت می‌تواند زمینه مقابله با نقشه‌های دشمنان داخلی و خارجی را فراهم کند.

امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جهان اسلام گفت: وحدت میان کشورهای اسلامی می‌تواند مانع از سلطه قدرت‌های استکباری بر ملت‌های منطقه شود.

وی افزود: اگر کشورهای اسلامی به جای اختلاف و رویکردهای منفرد، بر همکاری و همبستگی تأکید کنند، قدرت‌های استکباری فرصت کمتری برای غارت منابع و تحمیل خواسته‌های سیاسی و نظامی خود خواهند داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی کشورهای اسلامی تصریح کرد: جهان اسلام از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، اما نبود انسجام میان برخی دولت‌های اسلامی موجب شده دشمنان از این شرایط برای افزایش نفوذ خود استفاده کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: وحدت مسلمانان می‌تواند زمینه ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی و مقابله با فشارهای سیاسی و تحریم‌ها را فراهم کند.

وی همچنین با گرامیداشت هفته وحدت و تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، نهم ربیع‌الاول را از مناسبت‌های مهم جهان اسلام دانست و گفت: آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن(عج) نقطه امیدی برای مسلمانان و همه عدالت‌خواهان جهان است.