مقبولیت ترامپ در سراشیبی سقوط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کانال ۱۲ به نقل از نتایج یک نظرسنجی که خبرگزاری رویترز انجام داده، اعلام کرد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از ۳۷ درصد در ماه گذشته به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

هرچند که این نظرسنجی به علل افت مقبولیت ترامپ در آمریکا اشاره نکرده، اما به نظر می رسد که یکی از مهم ترین دلایل این افت، افزایش قیمت کالاها به ویژه سوخت در نتیجه سیاست اشتباه وی در قبال ایران است.

ترامپ دیروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در تلاش برای رهایی از موج انتقادهای دو حزبی علیه خود در آستانه انتخابات کنگره چنین دست و پا زد و نوشت: آمار واقعی نظرسنجی‌های من در بهترین وضعیت تاریخ قرار دارد و رسانه‌های «اخبار جعلی» ارقام ساختگی منتشر می‌کنند.

خبرگزاری رویترز/ (مؤسسه) ایپسوس ۳۱ ژوئیه (۹ مردادماه) نیز یک نظرسنجی انجام دادند که نشان می داد که تنها یک‌ سوم آمریکایی‌ ها از تجاوز غیرقانونی این کشور علیه ایران حمایت می‌ کنند؛ رقمی که پایین‌ترین سطح حمایت از زمان روزهای نخستین این جنگ محسوب می‌شود.

این کاهش حمایت، مرزهای حزبی را نیز درنوردیده است.

نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک هم نشان داد که ۶۰ درصد رأی‌ دهندگان اکنون با اقدام نظامی آمریکا در ایران مخالفند.

در میان رأی‌دهندگان مستقل شرکت‌ کننده در نظرسنجی رویترز/ایپسوس، ۶۷ درصد با جنگ مخالف بودند و تنها یک‌ چهارم از آن حمایت کردند.

از سوی دیگر، بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدی که از سوی شبکه سی‌ان‌ان منتشر شد، دو سوم آمریکایی‌ ها (۶۷ درصد) معتقد بودند که تصمیمات نظامی دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران به ایالات متحده آسیب رسانده است.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۱ درصد اظهار داشتند که اقدامات نظامی ترامپ به نفع کشورشان بوده است.