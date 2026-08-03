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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

نتانیاهو: با ترامپ درباره حماس مخالفم

نتانیاهو: با ترامپ درباره حماس مخالفم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد: من با ترامپ در مورد حماس مخالفم؛ معتقد نیستم که اگر غزه را بازسازی کنیم، ماهیت آن تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در سخنانی ادعا کرد: غزه تا زمانی که حماس و تمام سلاح‌ های موجود در آنجا از بین نرود و افراط‌گرایی متوقف نشود، بازسازی نخواهد شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص مدعی شد: من می‌خواهم اتحاد ما با ایالات متحده ادامه یابد، اما همچنین می‌خواهم که در مورد تسلیحات خود مستقل باشیم. من با رئیس جمهور ترامپ در مورد حماس مخالفم؛ من معتقد نیستم که اگر غزه را بازسازی کنیم، ماهیت آن تغییر خواهد کرد.

این در حالیست که تجاوز رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم و بی دفاع غزه با دستور مستقیم نتانیاهو تا کنون ده ها هزار شهید برجای گذاشته است.

کد مطلب 6907709

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