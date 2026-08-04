به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با اربعین سرور و سالار شهیدان، خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در اصفهان در قالب همایش پیاده‌روی «جاماندگان اربعین» شرکت می‌کنند .

عزاداران حسینی با حرکت از چهارراه نورباران و میدان آزادی به سمت گلستان شهدای اصفهان، مسیر عشق و دلدادگی را طی می‌کنند.

در طول مسیر این پیاده‌روی، موکب‌های خدمت‌رسانی با برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و شناختی، به تبیین فلسفه اربعین و قیام عاشورا پرداخته و با توزیع نذری، پذیرای زائران پیاده هستند تا جلوه‌هایی از خدمت و همبستگی مردمی را در این روز بزرگ به نمایش بگذارند.

سرهنگ علی مولوی، رئیس پلیس راهور استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی اظهار کرد: پلیس از ساعت ۶ صبح امروز با هدف تأمین امنیت ترافیکی مراسم عزاداری، محدودیت‌های ترافیکی گسترده‌ای را در خیابان‌های اصلی و مسیرهای منتهی به گلستان شهدا اعمال کرده است که این محدودیت‌ها به صورت دائم تا پایان مراسم و اقامه نماز ظهر و عصر تداوم خواهد داشت.

وی مسیرهای تحت محدودیت را این‌گونه تشریح کرد: اطراف میدان بزرگمهر و میدان آزادی به سمت خیابان امام سجاد (ع)، میدان شهید لاوی و میدان بسیج به سمت گلستان شهدا، چهارراه نورباران به سمت میدان بزرگمهر، تقاطع مشتاق-حمزه به سمت میدان بزرگمهر، شمال میدان خواجو به سمت میدان بزرگمهر، محدوده پل غدیر در ضلع جنوب به سمت چهارراه آبشار، چهارراه فرایبورگ به سمت میدان بسیج، میدان فیض به سمت میدان بسیج، خروجی بزرگراه شهید همت به سمت میدان شهید لاوی و تمامی کوچه‌ها و خیابان‌های منتهی به خیابان امام سجاد (ع) شامل این دستورالعمل هستند.

سرهنگ مولوی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه توقف وسایل نقلیه در مقابل گلستان شهدا (ضلع شمالی و جنوبی) و اطراف میدان شهید لاوی، از رانندگان خواست تا ضمن خودداری از تردد در مسیرهای اعلامی، از مسیرهای جایگزین و خیابان‌های موازی برای تردد در مسیر شمال به جنوب و برعکس استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: تردد انواع وسایل نقلیه سنگین در طول بزرگراه و سطح شهر و همچنین تردد تمامی وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای اعلام‌شده تا پایان مراسم ممنوع است و از همراهی شهروندان و مسئولین هیئت‌های مذهبی در برقراری این نظم ترافیکی قدردانی می‌شود.