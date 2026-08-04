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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

راهپیمایی جاماندگان اربعین گچساران

راهپیمایی جاماندگان اربعین گچساران

دوگنبدان-راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور دلدادگان عاشقان سرور و سالار شهدان در گچساران برگزار شد.

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کد مطلب 6907958

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