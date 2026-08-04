https://mehrnews.com/x3cK7L ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ کد مطلب 6907958 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ راهپیمایی جاماندگان اربعین گچساران دوگنبدان-راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور دلدادگان عاشقان سرور و سالار شهدان در گچساران برگزار شد. دریافت 35 MB کد مطلب 6907958 کپی شد مطالب مرتبط فرهنگ عاشورا انسان ساز است/برگزاری پیاده روی اربعین حسینی دریاسوج مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در کهگیلویه و بویراحمد فعال سازی موکب های خدمات رسانی/ همایش پیاده روی اربعین آغاز شد راهپیمایی جاماندگان اربعین در کهگیلویه و بویراحمد/ فعالیت ۷۹ موکب جاماندگان اربعین در گچساران؛ از نیابت امام شهید تا فریاد مرگ بر ترامپ راهپیمایی جاماندگان اربعین در گچساران برگزاری پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اربعین 1405 گچساران
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