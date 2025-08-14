https://mehrnews.com/x38Mkj ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲ کد خبر 6560281 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲ راهپیمایی جاماندگان اربعین در گچساران دوگنبدان- مردم گچساران امروز در گرمای ۴۵ درجه در راهپیمایی پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شرکت کردند. دریافت 22 MB کد خبر 6560281 کپی شد مطالب مرتبط خدمت رسانی ۲۰۰۰ موکب در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی «حسینِ علی» سوگوارهای ساده، محترم و مقتدر برای سیدالشهدا(ع) گرامیداشت یاد شهیدان وطن در اربعین؛ پلی از تهران تا بینالحرمین کربلا برچسبها گچساران مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی کهگیلویه و بویراحمد
