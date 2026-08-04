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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

سرعت باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید

سرعت باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید

زاهدان- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: بامداد ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن حیدری صبح سه شنبه به خبرنگاران، اظهار کرد: بامداد ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۹۰۰ متر کاهش یافت.

ویمدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: در زهک نیز سرعت وزش باد به ۸۴ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به ۱۳۰۰ متر کاهش یافت.

حیدری با اشاره به تداوم شرایط جوی ناپایدار در شمال استان گفت: تا پایان هفته، به‌ویژه امروز و فردا، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک در منطقه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت نکات ایمنی، نسبت به استحکام سازه‌های موقت، پرهیز از توقف در مجاورت درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.

کد مطلب 6907975

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