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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

طوفان شدید با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

طوفان شدید با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

زابل- مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: بامداد امروز سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۷۰۰ متر کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: بامداد امروز ۱۴ مرداد، سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر خیزش گردوخاک به ۷۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: با ثبت این سرعت باد، برای سومین روز متوالی سرعت وزش باد در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رفت که نشان‌دهنده تداوم وزش بادهای شدید و شرایط نامساعد جوی در شمال استان است.

وی ادامه داد: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۸۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا ۹۰۰ متر کاهش یافت.

حیدری بیان کرد: در شمال استان تا پایان هفته، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غلظت غبار، انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت نکات ایمنی، نسبت به استحکام سازه‌های موقت، پرهیز از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.

کد مطلب 6908750

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