نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای هواشناسی، جو استان تا روز پنجشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی این مدت، آسمان استان در اغلب ساعات صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد، بهویژه در مناطق نیمه جنوبی استان، گاهی بهصورت شدید همراه با غبار محلی دور از انتظار نیست.
وی در ادامه گفت: از پنجشنبه شب، بهویژه از صبح جمعه تا اواخر همان روز، افزایش متناوب ابر و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در دامنهها، ارتفاعات مرکزی، غربی و شمال غربی استان پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: در این بازه زمانی، افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط، بهویژه مناطق جنوبی استان، وزش باد شدید نیز مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: امروز افزایش نسبی دما پیشبینی میشود و از فردا تا پایان هفته تغییرات دمایی قابل توجهی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به بارشهای شبانهروز گذشته اظهار کرد: بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه راز و جرگلان با ۵۹.۹ میلیمتر و پس از آن ایستگاه کاستان با ۳۹.۷ میلیمتر ثبت شده است.
داداشی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند. همچنین در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۹ و ۳۱ درجه سانتیگراد ثبت شد. در میان مراکز شهرستانهای استان نیز فاروج با ۱۶ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان گزارش شدند.
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