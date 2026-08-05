نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد تا پنجشنبه شب، جو نسبتاً پایداری بر خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طی این مدت در اغلب ساعات، آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد، در برخی نقاط بهویژه مناطق شرق و جنوب استان، گاهی بهصورت شدید و همراه با غبار محلی پیشبینی میشود.
وی در ادامه افزود: از پنجشنبه شب، بهویژه از صبح جمعه تا اواخر این روز، افزایش متناوب ابر و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در دامنهها، ارتفاعات مرکزی، غربی و شمالغرب استان وجود دارد. همچنین در این مدت وزش باد، گاهی شدید، در بیشتر مناطق شرقی و جنوبی استان مورد انتظار است.
داداشی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی تصریح کرد: تغییرات دمای هوا تا اوایل هفته آینده جزئی خواهد بود.
وی درباره دماهای ثبتشده طی شبانهروز گذشته نیز گفت: ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۵ و ۳۲ درجه سانتیگراد ثبت شد. در میان مراکز شهرستانها نیز بجنورد با ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآبادبا ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان استان گزارش شد.
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