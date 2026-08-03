نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر حاکمیت جوی ناپایدار در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب امروز افزایش ابر خواهد بود و از ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، در پارهای از نقاط استان بهویژه مناطق شمال و شمال شرق، رگبار و رعدوبرق همراه با احتمال تگرگ و وزش باد شدید لحظهای پیشبینی میشود.
وی در ادامه افزود: از سهشنبه تا اواخر هفته، جو خراسان شمالی پایدار خواهد شد و پدیده غالب، افزایش سرعت وزش باد همراه با گردوخاک محلی خواهد بود.
داداشی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی تصریح کرد: دمای بیشینه دوشنبه به دلیل افزایش ابر و شمالی بودن جریانات، بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد نسبت به روز گذشته کاهش خواهد یافت.
وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین و ایستگاه تنگه ترکمن با حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در همین مدت، کمینه دمای بجنورد ۲۱ و بیشینه دمای این شهر ۳۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
نظر شما