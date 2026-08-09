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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

داداشی: رگبار پراکنده در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

داداشی: رگبار پراکنده در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جو استان طی یک‌شنبه و دوشنبه پایدار است و از روز چهارشنبه با ناپایداری جوی احتمال رگبار پراکنده در برخی نقاط به‌ویژه نیمه غربی وجود دارد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی یک‌شنبه و دوشنبه در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این مدت افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد بود و آسمان استان در اکثر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز سه‌شنبه نیز جو نسبتاً پایدار خواهد بود و پدیده غالب، وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: روز چهارشنبه جو ناپایدار می‌شود و با عبور امواج کم‌ارتفاع سطوح میانی جو و به دنبال آن افزایش ابر و تقویت شاخص‌های همرفتی در ساعات بعدازظهر، در پاره‌ای از نقاط استان به‌ویژه نیمه غربی احتمال رگبارهای پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره دمای استان نیز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه فاروج با کمینه دمای ۱۳ درجه و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

وی افزود: طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۵ و بیشینه دمای این شهر ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6911736

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