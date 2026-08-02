نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر پایداری جو در خراسان شمالی طی یکشنبه است و پدیده غالب، وزش باد، افزایش ابر و آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی در ادامه افزود: فردا با ناپایداری جو، افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و اوایل شب و با تقویت شاخصهای همرفتی، در پارهای از نقاط بهویژه مناطق شرق و شمالشرق استان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد لحظهای شدید و در نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در پی این شرایط، روز گذشته هشدار سطح نارنجی صادر شده است و با توجه به ماهیت رگباری بارشها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نخواهد بود.
وی از شهروندان خواست از حضور و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
داداشی تصریح کرد: از روز سهشنبه تا پایان هفته، جو خراسان شمالی دوباره پایدار خواهد شد و پدیده غالب، وزش باد خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: از نظر دمایی نیز یکشنبه به دلیل افزایش ابر و شمالی شدن جریانات، دمای بیشینه در بیشتر مناطق استان بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.
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