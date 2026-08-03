نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تقویت سامانه همرفتی و تحقق هشدار سطح نارنجی هواشناسی، دوشنبه بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق در بخش‌هایی از شرق و شمال خراسان شمالی رخ داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: بر اساس داده‌های شبکه ایستگاه‌های هواشناسی، بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه راز با ۴۳.۷ میلی‌متر، شیروان ۳۳.۳ میلی‌متر، داشلی‌قلعه ۲۵.۱ میلی‌متر، راستاقان ۱۶.۹ میلی‌متر، گوی‌نیک ۱۵.۳ میلی‌متر و ناوه ۱۴.۹ میلی‌متر بوده است.

وی در ادامه گفت: این بارش‌ها در مدت زمان کوتاهی رخ داده و می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، طغیان مسیل‌ها و افزایش خطر در مناطق کوهستانی شود.

داداشی تأکید کرد: شهروندان تا پایان فعالیت سامانه از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را از طریق درگاه‌های رسمی دنبال کنند.