نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تقویت سامانه همرفتی و تحقق هشدار سطح نارنجی هواشناسی، دوشنبه بارشهای رگباری همراه با رعدوبرق در بخشهایی از شرق و شمال خراسان شمالی رخ داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: بر اساس دادههای شبکه ایستگاههای هواشناسی، بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه راز با ۴۳.۷ میلیمتر، شیروان ۳۳.۳ میلیمتر، داشلیقلعه ۲۵.۱ میلیمتر، راستاقان ۱۶.۹ میلیمتر، گوینیک ۱۵.۳ میلیمتر و ناوه ۱۴.۹ میلیمتر بوده است.
وی در ادامه گفت: این بارشها در مدت زمان کوتاهی رخ داده و میتواند موجب جاری شدن روانآب، آبگرفتگی معابر، طغیان مسیلها و افزایش خطر در مناطق کوهستانی شود.
داداشی تأکید کرد: شهروندان تا پایان فعالیت سامانه از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و هشدارها و اطلاعیههای هواشناسی را از طریق درگاههای رسمی دنبال کنند.
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