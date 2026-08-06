نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر حاکمیت جوی نسبتاً پایدار در خراسان شمالی است و پدیده غالب، افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد بود.

وی افزود: از اواخر وقت پنج‌شنبه نیز به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و از فردا جمعه، جو استان ناپایدار خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: آسمان در بیشتر ساعات روز جمعه قسمتی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و از اواسط روز در پاره‌ای از نقاط، به‌ویژه نیمه غربی استان، بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد. همچنین در ارتفاعات، مه رقیق دور از انتظار نیست.

داداشی ادامه داد: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، جو استان دوباره پایدار خواهد شد و آسمان در اغلب ساعات صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: طی این مدت تغییرات محسوسی در دمای هوا انتظار نمی‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته نیز گفت: خنک‌ترین نقطه استان ایستگاه قوشخانه با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد و گرم‌ترین نقطه ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

داداشی افزود: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز به ترتیب ۱۴ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.