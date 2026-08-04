پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه‌های گسترده آموزشی و پژوهشی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه با برگزاری دوره‌های تخصصی، آموزش‌های همگانی، مانورهای امدادی و تولید محتوای آموزشی، گام مؤثری در ارتقای آمادگی عمومی و توان امدادی استان برداشته است.

وی بیان کرد: عملکرد حوزه آموزش و پژوهش در سه‌ماهه نخست سال جاری، بیانگر رویکرد جدی این جمعیت در توسعه آموزش‌های تخصصی و عمومی و افزایش آمادگی نیروهای امدادی و شهروندان است.

وی با اشاره به برگزاری پنج دوره آموزشی ویژه کارکنان هلال‌احمر افزود: این دوره‌ها با هدف ارتقای توان تخصصی، افزایش مهارت‌های امدادی و به‌روزرسانی دانش کارکنان برگزار شده و نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات امدادی و بشردوستانه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: در کنار آموزش‌های تخصصی، ۱۳۲ برنامه مناسبتی در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و امدادی در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شد که با استقبال مطلوب مردم و مشارکت داوطلبان همراه بود.

برگزاری مانورهای امدادی و گردهمایی مربیان

جلالی از اجرای سه مانور آموزشی امدادی در این مدت خبر داد و گفت: این مانورها با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان نیروهای امدادی و سنجش سرعت عمل در شرایط بحرانی برگزار شد.

وی همچنین برگزاری چهار گردهمایی مربیان را از دیگر اقدامات حوزه آموزش برشمرد و افزود: این نشست‌ها زمینه تبادل تجربیات، هم‌افزایی علمی و تقویت شبکه آموزشی هلال‌احمر استان را فراهم کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به توسعه آموزش‌های عمومی اظهار کرد: طی سه‌ماهه نخست سال، ۳۹ دوره آموزش همگانی برگزار شد که در مجموع ۲۰ هزار و ۳۸۸ نفر از شهروندان از این دوره‌ها بهره‌مند شدند.

وی این استقبال را نشان‌دهنده افزایش توجه مردم به آموزش‌های امدادی و آمادگی در برابر حوادث دانست و افزود: ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش همگانی از مهم‌ترین اولویت‌های هلال‌احمر است.

تولید و انتشار هزاران محتوای آموزشی

جلالی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی این جمعیت گفت: در این مدت چهار هزار و ۶۴۶ قلم محتوای آموزشی در فضای مجازی و برنامه‌های مختلف منتشر شد که شامل سه هزار و ۵۰۰ بروشور، ۲۰۰ جلد کتاب و کتابچه، ۹۳۵ پوستر، کلیپ، پادکست و سایر محصولات آموزشی بوده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مربیان، کارکنان و داوطلبان هلال‌احمر کردستان تأکید کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و عمومی با هدف افزایش تاب‌آوری جامعه و آمادگی در برابر حوادث با جدیت در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.