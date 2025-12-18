به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی پیش از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برگزاری دوره بازآموزی مربیان پایه توسط معاونت آموزش و پژوهش این جمعیت خبر داد و گفت: این دوره با برنامه‌ریزی هدفمند و با حضور ۴۰ نفر از مربیان منتخب از شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی مربیان در آموزش‌های همگانی و تخصصی جمعیت هلال‌احمر افزود: بازآموزی مربیان پایه، اقدامی مؤثر در راستای به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های آموزشی آنان است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی ویژه داوطلبان و اعضای جمعیت ایفا می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان خاطرنشان کرد: این دوره‌ها با محوریت آموزش‌های کمک‌های اولیه و مباحث مرتبط با مخاطرات و مدیریت بحران طراحی شده و تلاش شده است مربیان با آخرین استانداردها و شیوه‌های نوین آموزشی آشنا شوند.

جلالی همچنین با اشاره به اقدامات معاونت آموزش و پژوهش استان بیان کرد: استفاده از محتوای آموزشی به‌روز و علمی، زمینه‌ای فراهم کرده تا مربیان بتوانند توانمندی‌های تخصصی خود را تقویت کرده و آموزش‌های مؤثرتری به جامعه هدف ارائه دهند.

وی در پایان تأکید کرد: برگزاری مستمر چنین دوره‌هایی علاوه بر افزایش توان علمی و عملی مربیان، نقش بسزایی در ارتقای سطح آمادگی جامعه در مواجهه با حوادث، سوانح و بحران‌ها خواهد داشت.