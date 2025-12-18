  1. استانها
جلالی: بازآموزی مربیان پایه، ضامن ارتقای کیفیت آموزش‌ها است

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به برگزاری دوره بازآموزی مربیان پایه در استان گفت: این دوره‌ها با هدف به‌روزرسانی دانش و ارتقای مهارت‌های آموزشی مربیان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی پیش از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برگزاری دوره بازآموزی مربیان پایه توسط معاونت آموزش و پژوهش این جمعیت خبر داد و گفت: این دوره با برنامه‌ریزی هدفمند و با حضور ۴۰ نفر از مربیان منتخب از شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی مربیان در آموزش‌های همگانی و تخصصی جمعیت هلال‌احمر افزود: بازآموزی مربیان پایه، اقدامی مؤثر در راستای به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های آموزشی آنان است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی ویژه داوطلبان و اعضای جمعیت ایفا می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان خاطرنشان کرد: این دوره‌ها با محوریت آموزش‌های کمک‌های اولیه و مباحث مرتبط با مخاطرات و مدیریت بحران طراحی شده و تلاش شده است مربیان با آخرین استانداردها و شیوه‌های نوین آموزشی آشنا شوند.

جلالی همچنین با اشاره به اقدامات معاونت آموزش و پژوهش استان بیان کرد: استفاده از محتوای آموزشی به‌روز و علمی، زمینه‌ای فراهم کرده تا مربیان بتوانند توانمندی‌های تخصصی خود را تقویت کرده و آموزش‌های مؤثرتری به جامعه هدف ارائه دهند.

وی در پایان تأکید کرد: برگزاری مستمر چنین دوره‌هایی علاوه بر افزایش توان علمی و عملی مربیان، نقش بسزایی در ارتقای سطح آمادگی جامعه در مواجهه با حوادث، سوانح و بحران‌ها خواهد داشت.

