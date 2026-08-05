به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به عنوان طرح ملی حوزه سلامت تلقی می‌شود که متأسفانه روند اجرای آن در سال‌های گذشته خیلی کُند بوده است. با این اوصاف، مسئولان وزارت بهداشت، بر این باورند که هیچ راهی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت؛ به غیر از اجرای این برنامه وجود ندارد.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تشریح روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: دسترسی بیمار به پزشک، از طریق این برنامه؛ باعث ساماندهی روند درمان و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

وی افزود: اگر بیمار از طریق پزشک خانواده به پزشک متخصص ارجاع داده شود، فقط ۱۵ درصد فرانشیز دولتی را پرداخت خواهد کرد و بستری او در بیمارستان نیز رایگان خواهد شد.