مراسم عزاداری اربعین امام حسین(ع) در عراق و لبنان+ تصاویر و فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، العهد امروز سه شنبه تصاویری از مراسم عزاداری اربعین امام حسین (ع) در عراق را به نمایش گذاشت.
تصاویری از پرچمهای به اهتزاز درآمده و دلهای سرشار از عشق و اردت به امام حسین (ع) توسط کاروانهای کاظمین:
حالوهوای زیارت در حرم امام حسین (علیهالسلام)
هزاران زائر، مراسم اربعین را در حرم امام زینالعابدین (علیهالسلام) به جا میآورند
تصاویر همراه زائران اربعین حسینی (ع)
میلیونها زائر آیین زیارت اربعین امام حسین (علیهالسلام) را به جای میآورند
برافراشتن تمثال رهبر شهید در حرم سید و سالار شهیدان (علیهالسلام)
المیادین هم با انتشار تصاویری زنده از این مراسم میلیونی گزارش داد: میلیونها زائر مراسم اربعین امام حسین (ع) را در کربلا گرامی میدارند. دهها هزار نفر نیز از صبح امروز سه شنبه برای گرامیداشت اربعین امام حسین ع به شهر بعلبک در لبنان سرازیر شدهاند. بعلبک شاهد حضور گسترده مردمی در مراسم گرامیداشت اربعین امام حسین ع است.
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