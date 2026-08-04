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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

مراسم عزاداری اربعین امام حسین(ع) در عراق و لبنان+ تصاویر و فیلم

مراسم عزاداری اربعین امام حسین(ع) در عراق و لبنان+ تصاویر و فیلم

رسانه ها از برگزاری مراسم‌ باشکوه عزاداری اربعین امام حسین (ع) در عراق و لبنان گزارش هایی را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العهد امروز سه شنبه تصاویری از مراسم عزاداری اربعین امام حسین (ع) در عراق را به نمایش گذاشت.

تصاویری از پرچم‌های به اهتزاز درآمده و دل‌های سرشار از عشق و اردت به امام حسین (ع) توسط کاروان‌های کاظمین:

مراسم عزاداری امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

حال‌وهوای زیارت در حرم امام حسین (علیه‌السلام)

هزاران زائر، مراسم اربعین را در حرم امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) به جا می‌آورند

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

تصاویر همراه زائران اربعین حسینی (ع)

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

مراسم عزاداری اربعین امام حسین ع در شهرهای مختلف عراق+ تصاویر

میلیون‌ها زائر آیین زیارت اربعین امام حسین (علیه‌السلام) را به جای می‌آورند

انبوهی از مؤمنان همچنان آیین زیارت اربعین امام حسین (علیه‌السلام) را به جای می‌آورند.

برافراشتن تمثال رهبر شهید در حرم سید و سالار شهیدان (علیه‌السلام)

المیادین هم با انتشار تصاویری زنده از این مراسم میلیونی گزارش داد: میلیون‌ها زائر مراسم اربعین امام حسین (ع) را در کربلا گرامی می‌دارند. ده‌ها هزار نفر نیز از صبح امروز سه شنبه برای گرامیداشت اربعین امام حسین ع به شهر بعلبک در لبنان سرازیر شده‌اند. بعلبک شاهد حضور گسترده مردمی در مراسم گرامیداشت اربعین امام حسین ع است.

کد مطلب 6908117

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