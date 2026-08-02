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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

ورود قریب به ۵ میلیون زائر اربعین به عراق

ورود قریب به ۵ میلیون زائر اربعین به عراق

منابع عراقی اعلام کردند که تعداد افرادی که از خارج عراق برای ادای زیارت اربعین امام حسین (ع) از طریق گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها مختلف وارد عراق شدند، به بیش از ۴.۴ میلیون نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق امروز یکشنبه اعلام کرد که تعداد افرادی که از خارج عراق برای ادای زیارت اربعین امام حسین (ع) از طریق گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها مختلف وارد عراق شدند، به بیش از ۴.۴ میلیون نفر رسیده است.

همچنین واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در ادامه به تداوم روان بودن حرکت زائران به سمت استان کربلای معلی اشاره کرد.

واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق تاکید کرد که طرح امنیتی ویژه تامین امنیت زیارت اربعین طبق برنامه‌ریزی انجام شده و انعطاف پذیری بالا در حال انجام است و هیچگونه نقض امنیتی ثبت نشده است.

واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در ادامه هماهنگی بالا میان تشکیلات نظامی و اطلاعاتی و سازمان‌های خدماتی برای تامین امنیت زائران را ستود.

کد مطلب 6906392

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