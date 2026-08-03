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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

تدابیر عراق برای بازگشت زائران اربعین حسینی

تدابیر عراق برای بازگشت زائران اربعین حسینی

رئیس کمیته خدماتی پیاده‌روی‌های میلیونی عراق گفت: تدابیر و آمادگی‌های دولتی برای بازگشت زائران اربعین حسینی با روانی و نظم بالایی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، همزمان با نزدیک‌شدن به روزهای اوج بازگشت زائران حسینی، مقامات عراقی از اجرای موفق طرح بازگشت زائران و ارائه تسهیلات ویژه از جمله ورود وسایل نقلیه تا نزدیک‌ترین نقاط کربلا به لطف ثبات امنیتی خبر دادند.

علی اللامی، معاون دفتر نخست‌وزیر و رئیس کمیته خدماتی پیاده‌روی‌های میلیونی عراق، با اشاره به بازدید میدانی از برخی مناطق تأکید کرد: تدابیر و آمادگی‌های دولتی برای بازگشت زائران اربعین حسینی با روانی و نظم بالایی در حال انجام است.

وی با پیش بینی اینکه امروز و فردا اوج تردد زائران در محور بغداد باشد، اظهار داشت: شاخص‌های میدانی نشان می‌دهند روند حمل‌ونقل بسیار روان است و زائران مجبور به طی مسافت‌های طولانی به صورت پیاده نیستند.

اللامی همچنین افزود: به دلیل ثبات امنیتی مناسب در استان کربلا، وسایل نقلیه شخصی اجازه یافته‌اند تا نزدیک‌ترین نقاط ممکن به حرم و مرکز شهر پیش بروند.

رئیس کمیته خدماتی پیاده‌روی‌های میلیونی تصریح کرد: دولت عراق با پشتیبانی مستقیم نخست‌وزیر، امسال ۲۴۰۰ دستگاه اتوبوس مدرن و کولردار را برای ناوگان حمل‌ونقل بازگشت زائران اجاره کرده است.

طبق این برنامه، ۴۰۰ اتوبوس به محور بغداد، ۷۰۰ اتوبوس به محور بابل و ۸۰۰ اتوبوس به محور نجف اختصاص یافته و مابقی ناوگان نیز بر حسب نیاز میان سایر محورها توزیع شده است تا خدمات‌رسانی با بالاترین کیفیت و کارایی صورت گیرد.

کد مطلب 6907454

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