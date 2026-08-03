برگزاری نشست «شهدای میناب» در کربلای معلی+ عکس و فیلم

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: نشست گرامیداشت شهدای میناب، روز یکشنبه در کربلای معلی با حضور خانوادههای کودکان شهید میناب برگزار شد.
مادر شهیده اطهره زارعی در این مراسم گفت: صدای مظلومیت فرزندان ما در سراسر جهان طنینانداز شده است. ما در مسیر اربعین با فرزندانمان عهد همراهی داشتیم، اما ببینید دشمن کودککش چه کرده که امروز به نیابت از آنان در این مسیر قدم برمیداریم.
وی با اشاره به آرزوی فرزندان شهید برای زیارت امام حسین (ع) افزود: بچههای ما آرزوی زیارت امام حسین (ع) را داشتند؛ همان آرزویی که رهبر انقلاب نیز بارها از آن سخن گفتهاند. مدرسه، محل تعلیم و پرورش علم است، اما کشورهایی که مدعی صلح جهانی هستند، به مدرسه حمله کردند.
مادر شهیده زارعی ادامه داد: ما به عنوان خانوادههای شهدا از آنان میپرسیم: چرا و به چه گناهی؟ اگر ادعا میکنید این مدرسه یک مکان نظامی بوده، چرا صبر نکردید تا کودکان از آن خارج شوند و سپس حمله کنید؟ مگر نمیگویید هدفتان برقراری صلح در منطقه است؟ آیا جز این است که خودتان آغازگر جنگهای منطقهای هستید؟
وی تأکید کرد: آیا ایران تاکنون آغازگر جنگ علیه کشوری بوده است؟ این شما هستید که جنگهای منطقهای و جهانی را شعلهور میکنید. فرزندان ما با کودکان مظلوم غزه همدرد بودند، اما سرانجام همان سرنوشتی را برای آنان رقم زدید. کودکان ما را به گونهای به شهادت رساندید که پیکرهایشان متلاشی شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حملات آمریکا و اسرائیل نهتنها نتوانست اراده ملتها را بشکند، بلکه موجب بیداری جهانی شد.
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