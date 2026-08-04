خروج روزانه تا ۱۴۰۰ اتوبوس از پایانه برکت مهران

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، بیش از ۲.۵ میلیون تردد در مرز مهران ثبت شده است و طی ۴۸ ساعت اخیر، شاهد شکل‌گیری موج بازگشت زائران هستیم. تنها از بامداد امروز تا ساعت ۱۱، بیش از ۷۲ هزار نفر از این مرز تردد کرده‌اند.

کرمی در تشریح وضعیت لجستیکی پایانه برکت گفت: در حال حاضر اتوبوس‌ها به تعداد کافی در پایانه مستقر هستند و عملیات مسافرگیری با نظم و سرعت در جریان است؛ به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین در هر دقیقه یک اتوبوس مسافرگیری کرده و یک اتوبوس وارد پایانه می‌شود.

وی با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی‌ها افزود: «در پیک ترددها، شاهد خروج بیش از ۱۶۲۰ دستگاه اتوبوس در ۲۴ ساعت بوده‌ایم که منجر به جابه‌جایی حدود ۵۰ هزار زائر در یک روز شده است. به‌طور معمول نیز روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس از اقصی نقاط کشور در مهران عملیات انتقال زائران را انجام می‌دهند.

استاندار ایلام با بیان اینکه نمایندگان تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها در پایانه مستقر هستند، از نظارت مستقیم مسئولان ملی بر این فرآیند خبر داد و تصریح کرد: جناب آقای دکتر اکبری، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری، به همراه مجموعه همکارانشان و همچنین سردار پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، در منطقه حضور دارند و بازدیدهای میدانی مستمری برای بهبود روندها صورت می‌گیرد.

کرمی در پایان با تأکید بر اینکه رضایت زائران اولویت اصلی تمامی دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: مواکب در تمامی نقاط فعال هستند و تمامی زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات شایسته به زوار اباعبدالله(ع) فراهم شده است؛ خدمت به زائران برای ما افتخاری بزرگ است و تمام تلاش ما بر این است که خاطره‌ای خوش و سفری ایمن برای مردم رقم بخورد.