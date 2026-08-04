به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر، ظهر سه‌شنبه، در اجتماع بزرگ پیاده‌روی جاماندگان اربعین در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با قدردانی از حضور گسترده مردم اظهار کرد: جمعیت امسال در مقایسه با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و این حضور عظیم، جلوه‌ای از عشق مردم به اهل‌بیت (ع) و فرهنگ اربعین است.

وی با قدردانی از مسئولان، موکب‌داران، خیران و خادمان افزود: ماه‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران برنامه‌ریزی شد و مردم نیز با حضور پرشور خود صحنه‌ای کم‌نظیر خلق کردند.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با بیان اینکه مقاومت نخستین پیام اربعین است، گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا در برابر تهدیدها ایستادگی کرده و همین مقاومت، مانع دستیابی دشمنان به اهدافشان شده است.

قاضی‌عسکر، آگاهی‌بخشی، جهاد تبیین، ترویج فرهنگ شهادت، برائت از دشمنان اسلام، حفظ وحدت و خدمت به مردم را از دیگر پیام‌های اربعین برشمرد و بر نقش رسانه‌ها در تبیین این مفاهیم تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به شرایط کشور، آینده ایران را روشن توصیف کرد و بر حفظ وحدت و استمرار مسیر مقاومت تأکید کرد.