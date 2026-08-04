  1. استانها
  2. تهران
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

قاضی‌عسکر: حضور جاماندگان اربعین جلوه‌ای از عشق به اهل‌بیت (ع) است

قاضی‌عسکر: حضور جاماندگان اربعین جلوه‌ای از عشق به اهل‌بیت (ع) است

ری- تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) حضور گسترده مردم در راهپیمایی جاماندگان اربعین را جلوه‌ای از عشق به اهل‌بیت (ع) دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر، ظهر سه‌شنبه، در اجتماع بزرگ پیاده‌روی جاماندگان اربعین در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با قدردانی از حضور گسترده مردم اظهار کرد: جمعیت امسال در مقایسه با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و این حضور عظیم، جلوه‌ای از عشق مردم به اهل‌بیت (ع) و فرهنگ اربعین است.

وی با قدردانی از مسئولان، موکب‌داران، خیران و خادمان افزود: ماه‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران برنامه‌ریزی شد و مردم نیز با حضور پرشور خود صحنه‌ای کم‌نظیر خلق کردند.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با بیان اینکه مقاومت نخستین پیام اربعین است، گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا در برابر تهدیدها ایستادگی کرده و همین مقاومت، مانع دستیابی دشمنان به اهدافشان شده است.

قاضی‌عسکر، آگاهی‌بخشی، جهاد تبیین، ترویج فرهنگ شهادت، برائت از دشمنان اسلام، حفظ وحدت و خدمت به مردم را از دیگر پیام‌های اربعین برشمرد و بر نقش رسانه‌ها در تبیین این مفاهیم تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به شرایط کشور، آینده ایران را روشن توصیف کرد و بر حفظ وحدت و استمرار مسیر مقاومت تأکید کرد.

کد مطلب 6908158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها