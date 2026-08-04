به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای تقویت ترکیب تیم فوتبال صنعتنفت آبادان، احمد گوهری دروازهبان باتجربه فوتبال ایران با امضای قرارداد رسمی به جمع طلاییپوشان آبادانی ملحق شد. وی که سابقه حضور در تیمهای پرسپولیس، استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک را در کارنامه دارد، از امروز در تمرینات تیم شرکت میکند.
همچنین متین کریمزاده وینگر و مدافع چپپا که فصل گذشته در تیم نساجی مازندران حضور داشت، پس از توافق با مدیران باشگاه و امضای قرارداد رسمی به جمع شاگردان محمد نوری اضافه شد.
میلاد فخرالدینی مدافع راست و باتجربه فوتبال ایران که سابقه بازی در تیمهای استقلال، تراکتور و ذوبآهن را دارد، با نظر کادر فنی قرارداد خود را با صنعتنفت آبادان به امضا رساند تا نقش مؤثری در تقویت خط دفاعی این تیم ایفا کند.
محمد آقاجانپور مدافع فصل گذشته خیبر خرمآباد که سابقه حضور در تیمهای تراکتور و گلگهر سیرجان را در کارنامه خود دارد، دیگر بازیکن جدیدی است که با توافق نهایی با مسئولان باشگاه، پیراهن صنعتنفت آبادان را بر تن خواهد کرد.
نظر شما