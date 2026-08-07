به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بر اثر حملات و تعرضات مستمر اشغالگران در غزه از آغاز آتشبس تاکنون، یک هزار و ۲۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده و چهار هزار و ۱۲۱ نفر دیگر مجروح شدهاند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین ۱۵۹ فلسطینی را در دوره اجرای توافق بازداشت کردهاند.
این موارد نقض آتشبس همزمان با جلوگیری مستمر از ورود کامیونهای حامل مواد غذایی و کمکهای بشردوستانه و اعمال محدودیتهای شدید بر رفت و آمد شهروندان به داخل و خارج نوار غزه صورت گرفته است.
ورود تنها ۳۵ درصد از کمکهای توافق شده
بر اساس گزارش دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه، از مجموع ۱۸۰ هزار کامیون حامل کمک که باید تا روز سیصدم آتشبس وارد نوار غزه میشد، تنها ۶۳ هزار و ۹۴ کامیون اجازه ورود یافتهاند.
به این ترتیب، میزان پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در زمینه ورود کمکهای بشردوستانه، از ۳۵ درصد فراتر نرفته است.
جلوگیری از سفر ۶۱ درصد شهروندان
از زمان توافق برای بازگشایی گذرگاه زمینی رفح نیز باید امکان سفر ۲۷ هزار و ۴۰۰ فلسطینی فراهم میشد؛ اما رژیم اشغالگر تنها به ۱۰ هزار و ۷۰۳ نفر اجازه سفر داده است.
میزان اجرای تعهدات مربوط به تردد مسافران ۳۹ درصد اعلام شده است.
دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه سیاست سازمان یافته رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن، کشتار و نابودی ملت فلسطین را به شدت محکوم کرد و این رژیم را مسئول کامل ادامه وخامت شرایط انسانی در نوار غزه دانست.
این دفتر از میانجیها و طرفهای ضامن توافق آتشبس خواست رژیم صهیونیستی را به اجرای تمامی مفاد توافق و توقف نقضهای مستمر آن ملزم کنند.
نظر شما