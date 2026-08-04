https://mehrnews.com/x3cKdg ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ کد مطلب 6908179 استانها گلستان استانها گلستان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ محکمتر در میدان ایستاده ایم رامیان- مردم رامیان در مراسم جاماندگان حسینی بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن تاکید کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6908179 کپی شد مطالب مرتبط اربعین خاستگاهی برای شکلگیری «زیستجهان نوین اسلامی» است شیرازی: اربعین امسال پیوند ملتهای ایران و عراق را عمیقتر کرد فرماندار اسلامشهر: اربعین امسال ادامه مسیر خونخواهی رهبر شهید است مراسم جاماندگان اربعین در نکا مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در کلاچای تبریز همقدم با زائران کربلا؛جلوه عاشقی در راهپیمایی جاماندگان اربعین حال و هوای آستانه اشرفیه در روز اربعین حسینی برگزاری آیین عزاداری و پیادهروی جاماندگان اربعین مردم خنداب اورژانس تهران جان نوجوان ۱۴ ساله را در راهپیمایی اربعین نجات داد مردم رامیان در روز اربعین ارادت خود را به سیدالشهدا به نمایش گذاشتند برچسبها گلستان رامیان اربعین 1405
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