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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

محکم‌تر در میدان ایستاده ایم

محکم‌تر در میدان ایستاده ایم

رامیان- مردم رامیان در مراسم جاماندگان حسینی بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن تاکید کردند.

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کد مطلب 6908179

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