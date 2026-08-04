به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شیرازی بعد از ظهر سه شنبه پس از بازدید از مرز بینالمللی خسروی، با اشاره به جایگاه ویژه این مرز در تردد زائران اربعین اظهار کرد: مرز خسروی نخستین گذرگاه زمینی ایران به سمت کربلای معلی است و پس از سقوط رژیم بعث، نخستین زائران از این مرز راهی عتبات عالیات شدند؛ از این رو خسروی از جایگاه تاریخی، معنوی و ارزشی ویژهای برخوردار است.
وی افزود: این مرز برای بسیاری از خانوادههای معظم شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس یادآور رشادتها و ایثارگریهای هشت سال جنگ تحمیلی است و به همین دلیل از ارزش و اهمیت خاصی در میان مردم ایران برخوردار است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به شرایط خاص برگزاری اربعین امسال، تصریح کرد: با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران همزمان با برگزاری مراسم اربعین، شرایط ویژهای را در حوزههای مختلف پشت سر گذاشت، مردم ایران همچون همیشه با عزت، شکوه و انسجام در این حرکت عظیم معنوی حضور یافتند.
حجتالاسلام شیرازی با قدردانی از میزبانی مردم عراق گفت: مردم عراق امسال نسبت به سالهای گذشته با محبت، صمیمیت و شکوه بیشتری از زائران ایرانی استقبال کردند و این موضوع نشاندهنده عمق روابط قلبی و برادرانه میان دو ملت مسلمان ایران و عراق است.
وی ادامه داد: اربعین امسال تحت تأثیر حوادث و رخدادهای اخیر، رنگ و بوی متفاوتی داشت و همین موضوع موجب شد ارتباط عاطفی و معنوی میان ملتهای ایران و عراق بیش از گذشته تقویت شود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: یکی از جلوههای زیبای این همدلی، نصب تصاویر فرماندهان شهید و نمادهای مقاومت در بسیاری از موکبهای عراق بود که بیانگر ارادت مردم این کشور به ملت ایران و قدردانی از مجاهدتهای آنان در مسیر عزت امت اسلامی است.
وی تأکید کرد: این محبت و همبستگی، سرمایهای ارزشمند برای جهان اسلام است و راهپیمایی اربعین همچنان بزرگترین جلوه وحدت، همدلی و انسجام مسلمانان به شمار میرود.
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