اورژانس تهران جان نوجوان ۱۴ ساله را در راهپیمایی اربعین نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، تیم‌های هوایی و زمینی اورژانس استان تهران با انجام عملیاتی سریع، برای نجات جان یک نوجوان ۱۴ ساله وارد عمل شدند.

در این مأموریت، با توجه به اهمیت زمان در حفظ جان بیمار، بالگرد اورژانس هوایی استان تهران در محل حادثه حاضر شد و پس از انجام اقدامات تخصصی اولیه، نوجوان مصدوم را برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کرد.

اورژانس استان تهران اعلام کرد این عملیات، بخشی از خدمات امدادی پیش‌بینی‌شده برای پوشش درمانی مراسم جاماندگان اربعین بود و با آمادگی کامل نیروهای امدادی انجام شد.