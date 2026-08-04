  1. استانها
  2. تهران
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

اورژانس تهران جان نوجوان ۱۴ ساله را در راهپیمایی اربعین نجات داد

اورژانس تهران جان نوجوان ۱۴ ساله را در راهپیمایی اربعین نجات داد

تهران- اورژانس استان تهران با اجرای یک عملیات هوایی، نوجوان ۱۴ ساله مصدوم را در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین به مرکز درمانی منتقل کرد.

دریافت 5 MB

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، تیم‌های هوایی و زمینی اورژانس استان تهران با انجام عملیاتی سریع، برای نجات جان یک نوجوان ۱۴ ساله وارد عمل شدند.

در این مأموریت، با توجه به اهمیت زمان در حفظ جان بیمار، بالگرد اورژانس هوایی استان تهران در محل حادثه حاضر شد و پس از انجام اقدامات تخصصی اولیه، نوجوان مصدوم را برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کرد.

اورژانس استان تهران اعلام کرد این عملیات، بخشی از خدمات امدادی پیش‌بینی‌شده برای پوشش درمانی مراسم جاماندگان اربعین بود و با آمادگی کامل نیروهای امدادی انجام شد.

کد مطلب 6908159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها