https://mehrnews.com/x3cKcC ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ کد مطلب 6908147 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ برگزاری آیین عزاداری و پیادهروی جاماندگان اربعین مردم خنداب خنداب- در این ویدئو برگزاری آیین عزاداری و پیادهروی جاماندگان اربعین مردم خنداب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6908147 کپی شد مطالب مرتبط ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله؛ دیار آفتاب در سوگ خورشید کربلا نشست تجلی عشق و ارادت ساوجیها به امام حسین (ع) در روز اربعین الوند امروز به رنگ اربعین درآمد محلات در شور حسینی؛ طنین لبیک در راهپیمایی جاماندگان اربعین پیادهروی بزرگ جاماندگان اربعین در مسیر اراک_ امامزاده محمد عابد(ع) محکمتر در میدان ایستاده ایم برچسبها خنداب اربعین 1405 مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
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