خبرگزاری مهر، گروه استانها: حمیدرضا عبدالمنافی _ خانه تکواندو استان البرز این روزها یکی از پرترددترین مراکز ورزشی استان است؛ سالنی که هر هفته میزبان رقابتهای مختلف بوده و مسئولان هیئت تکواندو تلاش دارند وقفه ایجاد شده در فعالیتهای ورزشی را جبران کنند. خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری مسابقات، با «محمد انصافدوست، رئیس هیئت تکواندو استان البرز» درباره جایگاه این استان، چالشهای پیشرو، برنامههای آینده و ظرفیت میزبانی رقابتهای ملی و بینالمللی به گفتوگو نشسته است.
مشروح گفتوگوی خبرنگار مهر با محمد انصافدوست را در ادامه میخوانید:
تکواندو البرز امروز در چه جایگاهی قرار دارد؟
انصافدوست: هیئت تکواندو البرز از موفقترین هیئتهای کشور است. در بخش فرهنگی چند سال متوالی عنوان برتر کشور را کسب کردهایم و از نظر فنی نیز همواره در تمامی ردههای سنی بانوان و آقایان روی سکو بودهایم. همچنین البرز تنها استانی است که تقریباً در همه اعزامهای برونمرزی چند نماینده در ترکیب تیمهای ملی داشته است.
مهمترین برنامه هیئت تکواندو البرز در سال جاری چیست؟
انصافدوست: مهمترین هدف ما استمرار مسابقات و حفظ آمادگی ورزشکاران است. اکنون تقریباً هر هفته مسابقات مختلفی برگزار میکنیم تا خلأ ایجاد شده در ماههای گذشته جبران شود.
هیئت تکواندو در دوران جنگ چه شرایطی را پشت سر گذاشت؟
انصافدوست: در آن مقطع باشگاهها نیمهفعال بودند و امکان برگزاری برنامههای ورزشی وجود نداشت. اما به محض برقراری آتشبس، فعالیتها را از سر گرفتیم و مسابقات با برنامهریزی منظم دوباره آغاز شد.
مهمترین چالش تکواندو البرز چیست؟
انصافدوست: سالها با کمبود زیرساخت مواجه بودیم و با زحمت فراوان بخشی از این مشکلات را برطرف کردیم. امروز مهمترین انتظار ما همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی برای توسعه امکانات و حمایت از ورزشکاران است.
وضعیت زیرساختهای تکواندو در شهرستانهای البرز چگونه است؟
انصافدوست: در کرج از امکانات مناسبی برخورداریم، اما شهرستانها همچنان با کمبود خانه تکواندو مواجه هستند و برای برگزاری مسابقات ناچار به استفاده از فضاهای دیگر میشوند.
برگزاری مسابقات چه نیازهایی دارد؟
انصافدوست: برای هر مسابقه حضور آمبولانس و استقرار نیروهای امدادی ضروری است. بارها این موضوع را مطرح کردهایم، زیرا رعایت الزامات ایمنی برای سلامت ورزشکاران اهمیت زیادی دارد.
درباره حمایت از قهرمانان چه مطالبهای دارید؟
انصافدوست: انتظار ما این است که مدالآوران استان بیشتر دیده شوند. گاهی یک تقدیر ساده، نصب بنر یا معرفی شایسته قهرمانان میتواند انگیزه بزرگی برای ورزشکاران ایجاد کند.
تعامل هیئت تکواندو البرز با فدراسیون چگونه است؟
انصافدوست: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی با فدراسیون داریم و حمایتهای لازم انجام میشود. از این بابت دغدغه خاصی نداریم.
آیا البرز ظرفیت میزبانی مسابقات بزرگ را دارد؟
انصافدوست: بله، هفته آینده مراسم قرعهکشی لیگ کشور در البرز برگزار میشود. کیفیت میزبانیهای ما باعث شده فدراسیون اعتماد ویژهای به البرز داشته باشد و حتی مجوز برگزاری مسابقات بینالمللی را نیز دریافت کردهایم که امیدواریم با فراهم شدن شرایط، این رقابتها در استان برگزار شود.
تکواندوی البرز در سالهای اخیر جایگاه خود را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی این رشته در کشور تثبیت کرده است.
تداوم موفقیتهای فنی، حضور پررنگ ملیپوشان و آمادگی برای میزبانی رقابتهای ملی و بینالمللی، چشمانداز روشنی را پیش روی این هیئت قرار داده است؛ هرچند توسعه زیرساختها و تقویت امکانات شهرستانها همچنان از مهمترین مطالبات جامعه تکواندو استان به شمار میرود.
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