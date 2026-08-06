خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: شهرستان همدان با جمعیتی افزون بر ۷۰۰ هزار نفر بی تردید قلب تپنده ورزش استان محسوب میشود اما گویی این بدنه بزرگ از سالها پیش در میان انبوهی از چالش های ساختاری همچنان در سایه تصمیمات کلان استانی محبوس مانده است.
نبود ساختار مستقل اداری، تداخل وظایف هیئت های استانی و شهرستانی و گلایه های همیشگی ورزشکاران از عدم دسترسی عادلانه به امکانات محورهای اصلی چالشهای این روزهای ورزش مرکز استان است.
در گفتوگوی صریح و بدون تعارف با محسن شایسته رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان تلاش کردیم لایه های پنهان این مدیریت ورزشی را واکاوی کنیم. سوال اصلی این است که آیا این اداره توانسته از زیر سایه سنگین اداره کل خارج شود؟ آیا منابع مالی به درستی در مسیر استعدادهای بومی هزینه می شود یا همچنان چرخ ورزش شهرستان، قربانی اولویت های استانی است؟
وجود ۴۴ هیئت ورزشی فعال در همدان
محسن شایسته رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرسش درباره تعداد هیئتهای فعال، اظهار کرد: از ۵۴ هیئت ورزشی استان ۴۴ هیئت در شهرستان همدان تشکیل شده و با داشتن رئیس هیئت مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: در شهرهای جورقان و مریانج نیز برخی از هیئتهای ورزشی فعال شدهاند و معیار «فعال بودن» داشتن شناسه حقوقی است و در ۲ شهر مذکور ۱۵ هیئت شناسهدار فعال داریم و در حوزه قهاوند نیز پنج هیئت شناسهدار وجود دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان با بیان اینکه برخی هیئتها ورزشی فقط نمادین فعالیت میکنند، گفت: در بسیاری از موارد ساختار کمیتههای داوران، مربیان و استعدادیابی شکل نگرفته و حتی محل استقرار مناسب برای مراجعه وجود ندارد؛ تنها هیئت والیبال و فوتبال شهرستان نمونههایی با ساختار نسبیتر هستند.
شایسته خاطرنشان کرد: در برخی استانها نام هیئتها با نام مرکز استان یکی شده و این امر تفکیک هیئت استانی و شهرستانی را دشوار کرده است اما در همدان، گاهی هیئت استان همدان کارهایی را انجام میدهد که باید بر عهده هیئت شهرستان باشد و میتوان به برگزاری لیگهای دستهجات آزاد در شهرهای دیگر اشاره کرد.
وی افزود: این رویه انگیزه هیئتهای شهرستانی را کم کرده و حتی برخی رؤسای هیئتها اقرار کردهاند از ظرفیت و درآمد امکانات شهرستان برای تیمهای استانی استفاده شده است؛ در نتیجه شهرستان همدان در اعزام و حمایت از تیمهای خود ضعیفتر مانده است.
شایسته گفت: در یک سال گذشته با حمایتهای انجام شده ارتباط با هیئتها تقویت و در چند مرحله اعتبار به هیئتهای شهرستانی تزریق شده است و مجموع اعتبارات واریزی به هیئتهای دارای شناسه در سال ۱۴۰۴ افزون بر ۲ میلیارد تومان بوده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان در ادامه تاکید کرد: توزیع اعتبار براساس عملکرد هیئتهای ورزشی در سطح شهرستان، استان و کشور انجام و از طریق فرم ارزیابی ۲۴گانه سنجیده میشود.
وی افزود: هیئتی که در مسابقات ملی و بینالمللی مدالآور پرورش دهد یا در ورزش همگانی و قهرمانی فعالتر باشد، در اولویت دریافت امکانات و اعتبارات فصل پنجم قرار میگیرد؛ در مقابل هیئتی که حتی مسابقات شهرستانی برگزار نکند نمیتواند با هیئتهای پرکار سهم برابر بگیرد.
شایسته به مثال والیبال بانوان اشاره کرد و گفت: ورزشکارانی از شهرستان همدان در اردوهای تیم ملی هستند و این هیئت شایسته توجه ویژه به امکانات ورزشی موجود است.
اعزام تیمها به مسابقات یک روزه حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون هزینه دارد
رئیس اداره ورزش شهرستان همدان با بیان اینکه هر اعزام یکروزه به مسابقات خارج از شهرستان حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد، گفت: اداره نمیتواند این مبلغ را برای همه ۴۴ هیئت بهصورت یکسان تامین کند و تفاوت عملکرد، تفاوت در سهم اعتباری را توجیه میکند.
وی افزود: شهرستان همدان از نظر آمار بیمه ورزشی در استان در صدر است، اما امکانات ورزشی متعلق به استان نیست و در مزایدهها سهم شهرستانیها لحاظ میشود؛ در مزایدههای جاری به رؤسای هیئتها ابلاغ شده اولویت با هیئت شهرستان است و در صورت امکان واگذاری در حد نصاب معاملاتی (امسال حدود ۴۳۵ میلیون تومان)، سالن یا مجموعه به هیئت شهرستان واگذار میشود.
شایسته از برنامه واگذاری سالن جدید در هفته آینده خبر داد و گفت: هدف تقویت مالی هیئتها برای اعزام و حمایت از ورزشکاران است.
وی خاطرنشان کرد: با نمایندگان مجلس و مسئولان استانی درباره تمرکز اعتبارات بر نیازهای شهرستان همدان صحبت شده است و بخشی از اعتبارات جذبشده از طریق نمایندگان در هیئتهای شهرستانی هزینه شده و برای تجهیزات ورزشی نیز توافقهایی صورت گرفته است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان افزود: خواسته ما این است که بهجای پروژههایی که سود مستقیم برای شهرستان ندارد، اعتبارات فصل پنجم و فصل هشت در روستاها و سالنهای نیمهکاره مصرف شود چراکه تکمیل پروژههای ناتمام قبل از شروع پروژههای جدید از اولویتهای جاری است.
وی عنوان کرد: اعتبار مصوب عمرانی برای سال ۱۴۰۵ در حدود ۱۴۴ میلیارد تومان است که خارج از اعتبارات ملی و در چارچوب اعتبارات استانی و پیگیری نماینده محترم تعیین شده و در صورت تخصیص مناسب میتواند به تکمیل پروژههای روستایی و ارتقای سرانه ورزشی کمک کند.
شایسته با بیان اینکه ساختار فعلی اداره شهرستان با جمعیت شهری نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر همخوان نیست، گفت: اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان فقط با رئیس اداره و بدون نیروی انسانی توانمند کافی اداره میشود و باید ساختار مستقل با حداقل چهار نیروی زیرمجموعه شکل بگیرد.
وی افزود: موضوع با مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان استان مطرح شده و چند نیرو استخدام و مستقل شده اما برخی پستها هنوز خالی است و پیگیری پر شدن آنها تا پایان سال ادامه دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان درباره جانمایی اداره گفت: دسترسی شهروندان به محل فعلی دشوار است و درخواست انتقال به فضای مناسبتر با همراهی فرمانداری و مسئولان استانی مطرح شده و قولهایی برای جابهجایی داده شده است.
باشگاههای متخلف همدان پلمب میشوند
شایسته در پاسخ به پرسش درباره تخلفات باشگاههای خصوصی بیان کرد: بازدیدها بهصورت مستقیم از سوی رئیس اداره و همکاران انجام میشود و در هفتههای اخیر باشگاه متخلفی که بیش از حد مجاز شهریه دریافت میکرد پلمب شد و تعارفی در برخورد با متخلفان وجود ندارد.
وی افزود: برخی افراد از ناآگاهی خانوادهها سوءاستفاده میکننداما اداره ورزش شهرستان کانال اطلاعرسانی دارند و از رسانهها انتظار داریم فعالیتهای شهرستان منعکس شود و خبرنگاران به کانال شهرستان متصل شوند تا بازدیدها و اخبار بهموقع منتشر شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان با اشاره به اهمیت رسانه گفت: بدون قطعه اطلاعرسانی، پازل موفقیت ورزش کامل نمیشود و تقویت ارتباط با رسانهها در دستور کار اداره است.
وی اعلام کرد: پیش از این چهار ماه اخیر ۳۱۵ باشگاه در شهرستان ثبت شده بود و در این مدت ۲۷ درخواست تاسیس یا تمدید یار دریافت شده که اگر روند ادامه یابد تا پایان سال به بیش از ۱۰۰ مورد جدید میرسد.
شایسته افزود: ثبت باشگاه علاوه بر اشتغال مربیان، به نظمبخشی به فعالیت بخش خصوصی کمک میکندو هفته گذشته باشگاه تنیس روی میز نیز افتتاح شد و رشتههای متنوع از جمله شطرنج در حال گسترش است.
وی درباره آمار بیمه گفت: بدنسازی با ۹ هزار و ۳۰۰ نفر، فوتبال هشت هزار و ۷۸۳ نفر در صدر رشتهها است و والیبال سه هزار و ۲۷۵ نفر رتبه ششم را دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان ادامه داد: در ۱۱ رشتهای که بیش از هزار بیمهشده دارند، در سه رشته اول فوتبال، کشتی، بوکس مردان اکثریت دارند و در هشت رشته دیگر بانوان فعالتر هستند به شکلی که بدنسازی بانوان با پنج هزار و ۳۳۸ نفر در صدر قرار دارد و رشته گلف نیز نزدیک به ۸۶۰ ورزشکار جذب کرده است.
وی افزود: سرانه فضای ورزشی شهرستان همدان حدود ۷۳ سانتیمتر است در حالی که استاندارد ملی حدود ۱۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.
شایسته ادامه داد: تکمیل ۱۰ زمین چمن مصنوعی و هفت سالن ورزشی و پروژههای در دست اجرا میتواند این شاخص را به حدود ۹۰ سانتیمتر نزدیک کند؛ در ورزشهای آبی تنها یک استخر ۵۰ متری استاندارد در استان وجود دارد و نیاز به سرمایهگذاری و توجه ویژه به شنا، ژیمناستیک و دوومیدانی بهعنوان رشتههای پایه احساس میشود.
شایسته گفت: سالن ژیمناستیک با وجود کیفیت مناسب، ظرفیت محدود دارد و جمعیت بیمهشده این رشته حدود ۲ هزار و ۹۷۰ نفر است در حالی که بخش خصوصی در بدنسازی و فوتبال رشد چشمگیری داشته است.
رئیس اداره ورزش شهرستان همدان خبر داد: در چهار ماه گذشته مدیریت ۶ هیئت از جمله والیبال، کاراته، قایقرانی، ووشو و ژیمناستیک تغییر کرده و پیگیری برای تکمیل هیئت فوتبال ادامه دارد.
وی در ادامه در بخش جوانان به آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اشاره کرد: سال گذشته تعداد ازدواج یک هزار و ۱۲۰ مورد بوده که امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰۶۳ مورد رسیده و آمار ازدواج کاهش داشته است اما طلاق از ۳۹۷ به ۳۲۷ مورد کاهش داشته و نسبت ازدواج به طلاق به ۳٫۲ رسیده که نسبت به حدود ۲٫۸ سال گذشته بهبود نشان میدهد.
آنچه در لابلای این گفتوگو نمایان شد اذعان به یک واقعیت تلخ بود، واقعینی که نشان میدهد ورزش شهرستان همدان هنوز در ابتدای راه استقلال ساختاری است. اگرچه تزریق منابع مالی در یک سال اخیر مسکنی موقت برای هیئتهای ورزشی بوده است اما باید پذیرفت که تا زمانی که «مدیریت مستقل» و «ساختار اجرایی قدرتمند» در شهرستان شکل نگیرد، نمیتوان به تحول بنیادین امیدوار بود.
نکته قابل تامل شکاف میان ظرفیتهای قهرمانی و زیرساختهای موجود است؛ چالشی که با گزارش های عملکردی حل نمیشود، بلکه نیازمند عزمی راسخ برای تغییر نگاه مسئولان از «مرکزیت استانی» به «اولویت شهرستانی» است. شاید وقت آن رسیده که مدیران ورزشی، بیش از پیش از فاز گزارش دهی صرف خارج شده و به سمت مطالبه گری واقعی برای احقاق حقوق ورزشکاران حرکت کنند.
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