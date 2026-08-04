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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

اجتماع خونخواهی مردم رشت در شب صد و پنجاه و هفتم

اجتماع خونخواهی مردم رشت در شب صد و پنجاه و هفتم

رشت- در این ویدئو تصاویری از اجتماع مردم رشت در شب صد و پنجاه و هفتم در خیابان را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6908510

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