https://mehrnews.com/x3cKn2 ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6908510 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ اجتماع خونخواهی مردم رشت در شب صد و پنجاه و هفتم رشت- در این ویدئو تصاویری از اجتماع مردم رشت در شب صد و پنجاه و هفتم در خیابان را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6908510 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و پنجاه و ششم حضور رشتیها در میدان یکصد و پنجاه و هشتمین قرار شبانه مردم رشت در خیابان موج یکصد و پنجاه و پنجم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب موج یکصد و پنجاه و چهارم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب موج یکصد و پنجاه و سوم حضور رشتوندان در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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