https://mehrnews.com/x3cLFJ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸ کد مطلب 6911631 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸ موج صد و شصت و یکم حضور رشتیها در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از موج صد و شصت و یکم حضور رشتیها در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 18 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6911631 کپی شد مطالب مرتبط قرار یکصد و شصتم مردم رشت برای دفاع از وطن در میدان محمدیه در شب ۱۶۱؛ شب دیگری از حضور مردم در میدان موج یکصد و شصت و دوم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب موج یکصد و پنجاه و نهم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب آبیک در شب ۱۶۱؛ حضور مردم ادامه یافت اجتماع مردم رشت در شب صد و شصت و سوم مقاومت یکصد و پنجاه و هشتمین قرار شبانه مردم رشت در خیابان مهرگان؛ یک شب دیگر و جلوه ای تازه از همراهی مردم اجتماع خونخواهی مردم رشت در شب صد و پنجاه و هفتم تداوم حضور شبانه مردم در آزادشهر برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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