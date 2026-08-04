به گزارش خبرگزاری مهر، «پیت هگست» روز سهشنبه (به وقت واشینگتن) در واکنش به گزارش شبکه سیانان که گزارش داده بود ارتش آمریکا در جریان اقدامات نظامی اخیر علیه ایران نزدیک به ۸۰ درصد از موشکهای رهگیر سامانه «تاد» خود را شلیک کرده است، صحت این ادعا را زیر سوال برد.
وزیر جنگ آمریکا در واکنشی تند خطاب به این شبکه خبری مدعی شد: «این خبر حقیقت ندارد. سیانان، شرم بر تو باد؛ ما هنوز بهاندازه کافی از اخبار رسانههای جعلی منزجر نشدهایم.»
پیشتر، شبکه سیانان در گزارشی مدعی شده بود که دولت دونالد ترامپ در پی حملات اخیر با بحران جدی کمبود تسلیحات مواجه شده است. بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا چهارپنجم ذخیره موشکهای سامانه تاد و حدود نیمی از موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت خود را مصرف کرده است.
سیانان همچنین با اشاره به هشدار فرماندهان ارشد پنتاگون مبنی بر اینکه ذخایر مهمات به سطحی «بسیار پایین و نگرانکننده» رسیده، افزود که این کاهش موجودی تاکنون گزارش نشده بود.
بر اساس برآوردهای «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» (CSIS)، ایالات متحده پیش از آغاز درگیریها، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ فروند موشک رهگیر پاتریوت و ۴۵۲ فروند موشک سامانه تاد در اختیار داشته که بخش قابلتوجهی از آن، اکنون مصرف شده است.
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