نگرانی رژیم صهیونیستی از کاهش ذخایر موشکی مقابل ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، یوسی یهوشع تحلیلگر نظامی شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی اعلام کرد، گزارشهای منتشر شده در آمریکا از کاهش ذخایر موشکهای رهگیری حکایت دارد و این موضوع آزادی عمل نظامی تل آویو در برابر ایران را محدود کرده است.
بر اساس این گزارش، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی طی هفتههای گذشته بارها نسبت به کمبود شدید بودجه برای تقویت توانمندیهای نظامی این رژیم هشدار دادهاند اما جزئیاتی درباره ماهیت این کمبود ارائه نکردهاند. این در حالی است که به گفته این منابع آمریکا در این زمینه شفافتر عمل کرده است.
این هشدارها همزمان با انتشار گزارشهایی در رسانههای غربی مطرح شده که نشان میدهد بیش از ۸۱ درصد از ذخایر موشکهای رهگیر راهبردی رژیم صهیونیستی از جمله موشکهای آرو از زمان آغاز جنگ با ایران مصرف شده و در صورت ادامه درگیریها احتمال پایان یافتن این ذخایر وجود دارد.
ارتش صهیونیستی نیز در ماه مارس به کمبود جدی موشکهای رهگیر برای مقابله با موشکهای بالستیک اعتراف کرده بود. مقامهای صهیونیست هشدار دادهاند که نباید اشتباه آماده نبودن ارتش برای جنگ که پیش از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد تکرار شود. آنها تاکید دارند کمبود موشکهای رهگیر همانند دورههای گذشته دیگر موضوعی نیست که بنیامین نتانیاهو یا افکار عمومی در اراضی اشغالی بتوانند از آن اظهار بیاطلاعی کنند.
این منابع همچنین اعلام کردند نگرانیها با توجه به هشدارهای مقامهای آمریکایی افزایش یافته است. به گفته آنها ارتش آمریکا نیز با چالشهایی در حفظ آمادگی دفاعی روبهرو شده و فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا نسبت به کمبود ذخایر نظامی هشدار داده است. موضوعی که میتواند توان واشنگتن برای ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی را کاهش دهد و احتمال رویارویی تلآویو با درگیریهای آینده بدون پوشش کامل از سمت آمریکا را افزایش دهد.
روز گذشته منابع آگاه اعلام کردند که ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، حدود ۸۰ درصد از ذخایر موشکهای سامانه پدافندی تاد THAAD و نزدیک به نیمی از موشکهای پاتریوت را مصرف کرده است.
سی ان ان به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که ارتش آمریکا تقریباً تمامی تسلیحات دوربرد و دقیق زمین به زمین خود را در جریان این درگیری به کار گرفته است.
بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی همچنین حدود نیمی از ذخایر موشکهای کروز «تاماهاوک» را نیز در جنگ با ایران مصرف کردهاند.
نظر شما