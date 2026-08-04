دستگیری مرد مسلح نزدیک زمین گلف ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مقامهای آمریکایی اعلام کردند چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به جنوب کالیفرنیا، مردی مسلح را در نزدیکی زمین گلف ملی ترامپ بازداشت کردهاند.
بر اساس این گزارش، این فرد که «جنین جان تیلی» ۳۸ ساله و اهل داونی معرفی شده، در حالی دستگیر شد که به گفته مقامها در حال زیر نظر گرفتن فعالیتهای مرتبط با برنامهریزیهای امنیتی در خارج از زمین گلف ترامپ بوده است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند هنگام بازداشت این مظنون، یک قبضه تفنگ غیرقانونی اصلاحشده از نوع AR، یک تپانچه، جلیقه ضدگلوله، تجهیزات ارتباطی، خشابهای با ظرفیت بالا، مقادیر زیادی مهمات و دفترچههایی با مطالبی نگرانکننده از او کشف شده است.
در ادامه تحقیقات، مشخص شد که این فرد در یک پرونده سرقت نیز تحت بازجویی بوده است. همچنین در بازرسی از خودرو و منزل او، سلاح و مهمات بیشتری کشف شد.
این پرونده به دفتر دادستانی ارجاع شده و در عین حال، تحقیقات مشترک افبیآی و سرویس مخفی آمریکا درباره ابعاد آن ادامه دارد.
مقامهای آمریکایی با وجود ادامه تحقیقات تأکید کردند که تاکنون هیچ تهدید معتبری علیه ساکنان مناطق اطراف یا سفر رئیسجمهور شناسایی نشده است.
قرار است ترامپ عصر سهشنبه به وقت محلی برای شرکت در ضیافت جمعآوری کمکهای مالی کمیته ملی جمهوریخواهان وارد منطقه لسآنجلس شود. این مراسم در باشگاه گلف او برگزار خواهد شد و انتظار میرود وی در آن درباره مسائل اقتصادی، سیاستهای مرزی و امنیت عمومی سخنرانی کند.
همچنین گزارش شده است که ترامپ احتمالاً در جریان این سفر از «گوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا انتقاد خواهد کرد. نیوسام نیز در واکنش، ترامپ را متهم کرده است که این سفر را به جای کمک به آسیبدیدگان آتشسوزیهای جنگلی، به فرصتی برای جمعآوری کمکهای مالی تبدیل کرده است.
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