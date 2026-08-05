ترامپ مدعی شد: در حال اجرای مذاکرات خیلی خوب با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجددا مدعی شد که این کشور در حال انجام مذاکرات «خیلی خوب» با ایران است و نتایج آن طی ۴۸ ساعت مشخص خواهد شد.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: تنگه هرمز به زودی باز می شود در غیر این صورت ایران در معرض یک حمله قدرتمند قرار می گیرد!

ترامپ که تاکنون بارها ایران را به حملات شدید تهدید کرده و بعد از این تهدیدات عقب نشینی کرده است ادعا کرد: ما قرار بود بزرگترین حمله علیه ایران از زمان جنگ جهانی دوم را انجام دهیم ولی این کشور درخواست اجرای مذاکرات کرد! اگر ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند جهان تغییر خواهد کرد. اگر ما به توافق دست پیدا نکنیم اوضاع برای ایران بسیار بد خواهد شد.

وی گفت: ایران نمی خواهد به اجرای این مذاکرات اعتراف کند اما می خواهد به توافق برسد.

ترامپ که با افزایش قیمت های جهانی در بخش انرژی به دلیل اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز دست و پنجه نرم می کند گفت: قیمت انرژی کاهش پیدا خواهد کرد و شرکت ها باید این کاهش را آغاز کنند. روز گذشته مذاکرات خوبی با ایرانی ها داشتیم اما آنها نمی خواهند به این موضوع اعتراف کنند. به نظر می رسد اوضاع به صورت خوبی در جریان است و اگر تنگه هرمز باز شود قیمت بنزین کاهش پیدا می کند. ممکن است این اتفاق فردا بیافتد.