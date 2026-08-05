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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

دستگیری سارق محتویات خودرو در همدان

دستگیری سارق محتویات خودرو در همدان

همدان- فرمانده انتظامی همدان از شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات داخل خودرو از سوی ماموران کلانتری ۱۶ مدنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۶ مدنی رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بازبینی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته موجود در محل‌های وقوع جرم هویت سارق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های فنی پلیس و مواجهه با مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و متهم پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ طولابی‌نژاد در پایان با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان خاطرنشان کرد: پارک خودرو در محل‌های تحت پوشش دوربین‌های مداربسته و استفاده از تجهیزات بازدارنده نظیر دزدگیرهای تصویری، نقش مهمی در پیشگیری از سرقت و ارتقای امنیت وسایل نقلیه دارد.

کد مطلب 6908787

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