دستگیری سارق محتویات خودرو در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۶ مدنی رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بازبینی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته موجود در محل‌های وقوع جرم هویت سارق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های فنی پلیس و مواجهه با مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و متهم پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ طولابی‌نژاد در پایان با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان خاطرنشان کرد: پارک خودرو در محل‌های تحت پوشش دوربین‌های مداربسته و استفاده از تجهیزات بازدارنده نظیر دزدگیرهای تصویری، نقش مهمی در پیشگیری از سرقت و ارتقای امنیت وسایل نقلیه دارد.