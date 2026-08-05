https://mehrnews.com/x3cKqZ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴ کد مطلب 6908656 استانها گلستان استانها گلستان ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴ سلیمی: ۱۵ تیم هلالاحمر گلستان مراسم جاماندگان اربعین را پوشش دادند گرگان- مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: ۱۵ تیم عملیاتی با حضور ۸۷ نیروی امدادی و داوطلب، پوشش امدادی مراسم جاماندگان اربعین را در سطح استان بدون حادثه به پایان رساندند. کد مطلب 6908656 کپی شد مطالب مرتبط ارائه ۱.۷ میلیون خدمت بهداشتی و درمانی به زائران اربعین اتوبوس های رایگان شرکت واحد برای بازگشت زائران اربعین مقاومت ملت ایران برگرفته از مکتب عاشوراست ترافیک سنگین در ورودیهای تهران؛ مسیرهای اربعین روان برچسبها گلستان گرگان هلال احمر گلستان مرتضی سلیمی اربعین 1405
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