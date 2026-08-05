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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

سلیمی: ۱۵ تیم هلال‌احمر گلستان مراسم جاماندگان اربعین را پوشش دادند

سلیمی: ۱۵ تیم هلال‌احمر گلستان مراسم جاماندگان اربعین را پوشش دادند

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: ۱۵ تیم عملیاتی با حضور ۸۷ نیروی امدادی و داوطلب، پوشش امدادی مراسم جاماندگان اربعین را در سطح استان بدون حادثه به پایان رساندند.

کد مطلب 6908656

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