مقاومت ملت ایران برگرفته از مکتب عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی سه شنبه شب در یادواره شهدای روستای سلیاکتی شهرستان نور، با تسلیت ایام اربعین حسینی و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) نماد دفاع از عزت، کرامت و آزادی انسان در برابر ظلم و استبداد است و این پیام همچنان برای جوامع اسلامی الهامبخش به شمار میرود.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم اربعین و آیینهای مذهبی، حضور پرشور عاشقان اهلبیت (ع) را جلوهای از پایبندی جامعه به فرهنگ ایثار و شهادت دانست و از تلاش خادمان و دستاندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با بیان اینکه امام حسین (ع) برای حفظ دین و عزت مسلمانان، شهادت را بر سازش با ظلم ترجیح داد، افزود: نهضت عاشورا به مسلمانان آموخت که حفظ ارزشهای دینی و استقلال، نیازمند ایستادگی در برابر زورگویی و سلطهطلبی است.
امام جمعه ساری ادامه داد: تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هزینه تسلیم در برابر زیادهخواهی دشمنان بهمراتب سنگینتر از مقاومت است و ملت ایران نیز با الهام از همین فرهنگ، مسیر عزت و استقلال را انتخاب کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان در برابر اراده ملتهای مقاوم ناکام خواهند ماند، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تهدیدهای مختلف، با تکیه بر وحدت و ایستادگی مردم توانسته از منافع و استقلال خود صیانت کند.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به تداوم راه مقاومت، تصریح کرد: ملت ایران با پایداری خود این پیام را به جهانیان منتقل کرده است که استقلال و آزادی با مقاومت به دست میآید و همانگونه که نهضت عاشورا نشان داد، خون بر شمشیر پیروز خواهد شد.
وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و تبعیت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: ادامه مسیر شهدا و پاسداری از ارزشهای دینی، ضامن اقتدار و امنیت کشور خواهد بود.
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