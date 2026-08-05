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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

مقاومت ملت ایران برگرفته از مکتب عاشوراست

مقاومت ملت ایران برگرفته از مکتب عاشوراست

نور - نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، الگوی ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای دشمنان است، گفت: ملت ایران با مقاومت خود نشان داد خون بر شمشیر پیروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی سه شنبه شب در یادواره شهدای روستای سلیاکتی شهرستان نور، با تسلیت ایام اربعین حسینی و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) نماد دفاع از عزت، کرامت و آزادی انسان در برابر ظلم و استبداد است و این پیام همچنان برای جوامع اسلامی الهام‌بخش به شمار می‌رود.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم اربعین و آیین‌های مذهبی، حضور پرشور عاشقان اهل‌بیت (ع) را جلوه‌ای از پایبندی جامعه به فرهنگ ایثار و شهادت دانست و از تلاش خادمان و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه امام حسین (ع) برای حفظ دین و عزت مسلمانان، شهادت را بر سازش با ظلم ترجیح داد، افزود: نهضت عاشورا به مسلمانان آموخت که حفظ ارزش‌های دینی و استقلال، نیازمند ایستادگی در برابر زورگویی و سلطه‌طلبی است.

امام جمعه ساری ادامه داد: تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هزینه تسلیم در برابر زیاده‌خواهی دشمنان به‌مراتب سنگین‌تر از مقاومت است و ملت ایران نیز با الهام از همین فرهنگ، مسیر عزت و استقلال را انتخاب کرده است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان در برابر اراده ملت‌های مقاوم ناکام خواهند ماند، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تهدیدهای مختلف، با تکیه بر وحدت و ایستادگی مردم توانسته از منافع و استقلال خود صیانت کند.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به تداوم راه مقاومت، تصریح کرد: ملت ایران با پایداری خود این پیام را به جهانیان منتقل کرده است که استقلال و آزادی با مقاومت به دست می‌آید و همان‌گونه که نهضت عاشورا نشان داد، خون بر شمشیر پیروز خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: ادامه مسیر شهدا و پاسداری از ارزش‌های دینی، ضامن اقتدار و امنیت کشور خواهد بود.

کد مطلب 6908622

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