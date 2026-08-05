ارائه ۱.۷ میلیون خدمت بهداشتی و درمانی به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی در گفتگوی خبری با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته با مشارکت گسترده نیروهای بهداشتی، خدمات گسترده‌ای به زائران در مرزهای کشور، داخل عراق و مسیرهای تردد ارائه شد.

وی افزود: بیش از سه هزار نفر از نیروهای مراقبت بهداشتی در پایگاه‌های مرزی و مراکز مراقبت سلامت مستقر بودند و بیش از چهار هزار مرکز بهداشتی و درمانی در سراسر کشور در این عملیات خدمت‌رسانی مشارکت داشتند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه در مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران ارائه شد، تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود و انتقال بیماری‌ها، بیش از ۲۵ هزار دوز واکسن فلج اطفال برای اتباع خارجی تزریق شد و همچنین بیش از ۲۳ تن مواد غذایی ناسالم و آلوده که سلامت زائران را تهدید می‌کرد، جمع‌آوری و معدوم شد.

رئیسی ادامه داد: نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی، مواد غذایی، موکب‌ها و کنترل بیماری‌های واگیر از جمله آنفلوانزا، کرونا و سایر بیماری‌های عفونی به‌صورت مستمر انجام شد و خوشبختانه با مدیریت مناسب، مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشد.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود به اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: با آغاز به کار دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین بالادستی، اجرای این برنامه به یکی از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت تبدیل شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: برنامه پزشک خانواده پیش از این در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شد، اما تمرکز دولت جدید بر توسعه آن در شهرهاست تا عدالت در دسترسی به خدمات سلامت محقق شود.

رئیسی با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برنامه اجرایی نهایی شد، اظهار کرد: از ابتدای تیرماه امسال، اجرای طرح در ۲۵ شهرستان منتخب آغاز شد؛ شهرستان‌هایی که به نمایندگی از هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی انتخاب شدند تا نقاط قوت و ضعف برنامه در شرایط مختلف جغرافیایی و فرهنگی کشور ارزیابی شود.

وی ادامه داد: در مرحله دوم، اجرای برنامه در ۲۰ شهرستان دیگر آغاز شده و در مرحله سوم نیز تا پایان شهریور، ۱۹ شهرستان باقی‌مانده به طرح اضافه خواهند شد تا مجموع شهرستان‌های تحت پوشش به ۶۴ شهرستان برسد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت هدف اصلی اجرای این برنامه را تحقق عدالت در سلامت عنوان کرد و گفت: همه مردم کشور باید به‌طور برابر از خدمات سلامت بهره‌مند شوند و منابع نظام سلامت نیز باید به‌گونه‌ای توزیع شود که هیچ منطقه‌ای از خدمات ضروری محروم نماند.

رئیسی تأکید کرد: اجرای تدریجی برنامه در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، امکان شناسایی و رفع مشکلات اجرایی را فراهم می‌کند و زمینه توسعه کامل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور را مهیا خواهد ساخت.