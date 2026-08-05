به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، ترافیک در برخی از محورهای منتهی به پایتخت نیمه‌سنگین و سنگین است، اما در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی، تردد به‌صورت روان جریان دارد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، در آزادراه قزوین–کرج، محدوده پل فردیس تا پل کلاک، آزادراه ساوه-تهران، حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار-تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس، ترافیک صبحگاهی سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محورهای شمالی وجود ندارد.

سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعینی گفت: خوشبختانه در تمامی محورهای منتهی به مرزهای مهران، چذابه، شلمچه، خسروی، باشماق و تمرچین شامل محورهای حمیل-سرابله-ایلام، ایلام-مرز مهران، بستان-مرز چذابه، خرمشهر-مرز شلمچه، قصرشیرین-مرز خسروی، مریوان-مرز باشماق و پیرانشهر-مرز تمرچین، تردد به‌صورت روان در جریان است و مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

وی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و افزود: محور بندرعباس-لار در محدوده کلمت‌علی تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان-منبع آب-بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.