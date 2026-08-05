تحصیل بیش از ۵۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزرت علوم ، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در برنامه «کربلای معلی» شبکه چهار سیما گفت: خداوند را شاکرم که در واپسین فرصت ممکن، توفیق یافتم به کاروان حسینی بپیوندم. همواره این سخن رهبر شهید انقلاب را به یاد دارم که تأکید داشتند مسئولان بیش از دیگران به معنویت نیازمندند.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم از این سفر معنوی، توشه‌ای برای خدمت بهتر به مردم برداریم. از مردم بزرگوار عراق نیز به دو دلیل صمیمانه قدردانی می‌کنم؛ نخست، به پاس میزبانی کریمانه و کم‌نظیر از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و دوم، به دلیل حماسه باشکوهی که در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی آفریدند. حضور میلیونی مردم عراق در این مراسم و همراهی آنان در سوگواری برای شهید ایران، جلوه‌ای ماندگار از پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و عاطفی میان دو ملت ایران و عراق را به نمایش گذاشت.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه علم ماهیتی جهانی دارد، گفت: دانشگاهی که در تعاملات بین‌المللی حضور نداشته باشد، به‌تدریج از جریان فناوری و دانش روز دنیا عقب خواهد ماند. علم مرز نمی‌شناسد و دانشگاه نیز نمی‌تواند محلی و منزوی باشد. از همین رو، دیپلماسی علمی را با دو هدف اصلی دنبال می‌کنیم؛ نخست، مشارکت در جریان‌سازی علمی جهان و دوم، حضور مؤثر در فرآیندهای تصمیم‌سازی بین‌المللی.

وی افزود: هر زمان که از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی فاصله بگیریم، در واقع خود را از فرصت‌های علمی و دانشگاهی محروم کرده‌ایم. یکی از مسئولان یک سازمان مهم بین‌المللی به من گفت که ایران چند سالی از تعامل با این نهاد فاصله گرفته بود، در حالی که کشوری با پیشینه تمدنی چند هزار ساله و میراثی همچون دانشگاه جندی‌شاپور، شایسته حضور در جایگاه‌های اثرگذار علمی جهان است. اگر ما این جایگاه‌ها را خالی بگذاریم، کشورهایی با سابقه بسیار کمتر، جای ایران را خواهند گرفت.

در شرایط جنگ نیز جریان علم و همکاری‌های علمی متوقف نمی‌شود

حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به دستاوردهای دیپلماسی علمی در دو سال گذشته، گفت: در این مدت، به‌صورت مستقیم یا در حاشیه اجلاس‌ها و نشست‌های بین‌المللی با بیش از ۳۰ وزیر علوم از کشورهای مختلف دیدار و گفت‌وگو کرده‌ایم که این تعاملات، نتایج ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های علمی و تقویت جایگاه بین‌المللی آموزش عالی ایران به همراه داشته است.

وی افزود: آثار این روابط در جریان جنگ رمضان نیز آشکار شد؛ به‌گونه‌ای که کشورهای مختلف با صدور بیانیه، ارسال پیام و برقراری تماس، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم و از جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. این همراهی، حاصل اعتماد و ارتباطاتی بود که از مسیر دیپلماسی علمی شکل گرفته است. از همین رو، باید دیپلماسی علمی را همواره فعال و پویا نگه داریم؛ چرا که حتی در شرایط جنگ نیز جریان علم و همکاری‌های علمی متوقف نمی‌شود.

تحصیل بیش از ۵۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت

سیمایی با اشاره به همکاری‌های علمی ایران و عراق گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های ایران، در دو حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت، مشغول تحصیل هستند که حدود ۹۶ درصد آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می‌کنند. این دانشجویان پس از بازگشت به کشور خود، علاوه بر انتقال دانش و فناوری، حامل فرهنگ و تقویت‌کننده پیوندهای میان دو ملت خواهند بود.

وی همچنین از توسعه همکاری‌های دانشگاهی دو کشور خبر داد و افزود: یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در عراق واحد دانشگاهی راه‌اندازی کرده و با اخذ مجوز از دولت عراق، امکان ارائه آموزش در ۱۳ رشته فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌ها از سوی عراق انجام می‌شود و برنامه‌های درسی و تأمین استاد بر عهده دانشگاه تهران است. دانشگاه صنعتی شریف نیز در حال پیگیری راه‌اندازی یک دانشگاه با سرمایه‌گذاری طرف عراقی است. علاوه بر این، حدود ۱۸۰ تفاهم‌نامه میان دانشگاه‌های ایران و عراق به امضا رسیده که بخش قابل توجهی از آنها وارد مرحله اجرا شده‌اند.