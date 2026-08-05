به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی کردستان با قدردانی از خدمات فرمانده سابق مرزبانی استان و خیرمقدم به فرمانده جدید، اظهار کرد: مردم کردستان در طول تاریخ مرزداران شجاع و حافظان امنیت و تمامیت ارضی کشور بوده‌اند و این نقش ارزشمند همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط خاص استان‌های مرزی افزود: کردستان علاوه بر محرومیت‌های تاریخی، سال‌های سخت دفاع مقدس را نیز پشت سر گذاشته و همین موضوع موجب شده فاصله توسعه‌ای این استان با برخی مناطق کشور افزایش یابد.

استاندار کردستان با بیان اینکه بهبود معیشت مرزنشینان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است، گفت: قانون تجارت مرزنشینان که در مجلس به تصویب رسیده، می‌تواند در بلندمدت آثار مثبتی بر زندگی ساکنان نوار مرزی داشته باشد، هرچند اجرای کامل آن نیازمند رفع برخی موانع است.

لهونی ادامه داد: امسال بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اجرای این قانون برای ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی استان اختصاص یافته است، اما این میزان به تنهایی پاسخگوی نیازهای معیشتی مرزنشینان نیست.

توسعه مرزها در اولویت برنامه‌های استان

وی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی استان اظهار کرد: راه‌اندازی بندر خشک، ایجاد منطقه آزاد تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه کردستان است و این طرح‌ها با هدف رونق اقتصادی و افزایش اشتغال دنبال می‌شوند.

استاندار کردستان افزود: بندر خشک و منطقه آزاد تجاری می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و نقش مؤثری در توسعه تجارت و اقتصاد استان ایفا کنند.

لهونی با اشاره به سابقه تاریخی تجارت خرد در مناطق مرزی گفت: این نوع مبادلات سال‌هاست میان ساکنان دو سوی مرز جریان دارد و باید با نگاهی واقع‌بینانه و در چارچوب قانون ساماندهی شود.

وی از تدوین طرحی برای مدیریت و نظارت بر تجارت خرد مرزی خبر داد و افزود: این طرح پس از نهایی شدن برای تصویب به مرکز ارائه خواهد شد تا امکان انجام این مبادلات در مسیرهای مشخص و تحت نظارت فراهم شود.

جلوگیری از حوادث ناگوار در مرزها

استاندار کردستان با درخواست حمایت فرماندهی مرزبانی فراجا از این طرح، تصریح کرد: تا زمان اجرای این برنامه انتظار داریم با مدیریت مناسب، تمهیداتی اندیشیده شود تا دیگر شاهد جان باختن افراد در مرزهای استان نباشیم.

لهونی تأکید کرد: مرزبانان و مرزنشینان هر دو فرزندان این سرزمین هستند و حفظ جان آنان باید در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از خدمات سردار فرج رستمی، برای فرمانده جدید مرزبانی کردستان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری بیشتر، زمینه توسعه اقتصادی و ارتقای امنیت پایدار در مرزهای استان فراهم شود.