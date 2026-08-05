کشف محموله ۱۰۰ میلیاردریالی مکمل سوخت قاچاق در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیونت مشکوک، با هماهنگی قضایی، خودرو متوقف و مورد بازرسی دقیق قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده، بیش از شش هزار و ۸۸۸ عدد مکمل سوخت خارجی فاقد مجوز از نوع اکتان کشف که در پی این عملیات، خودروی مذکور توقیف و راننده آن جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه برآورد کارشناسان از ارزش ریالی مکمل‌های سوخت کشف شده، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت و با برخورد قانونی تمام‌عیار، با هرگونه تلاش برای قاچاق سوخت، توزیع خارج از شبکه و افرادی که با تاراج سرمایه‌های کشور، اقتصاد ملی را هدف قرار می‌دهند، برخورد خواهد کرد.

سرهنگ ابدال چگنی، عنوان کرد: هم‌وطنان عزیز می‌توانند برای مبارزه با جرم، هرگونه گزارش یا اطلاعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، جرائم گمرکی، قاچاق فرآورده‌های نفتی، اخلال در نظام اقتصادی، زمین‌خواری، فرار مالیاتی، رشوه‌خواری و تخلفات بازار سرمایه را از سراسر کشور از طریق شماره ۳۰۱۰۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی ارسال کنند.