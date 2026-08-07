به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جابهجایی زائران اربعین، اظهار کرد: امسال با برنامهریزیهای انجامشده در سطح استان سمنان، مجموعه راهداری و حملونقل جادهای با آمادگی کامل در کمیته حملونقل و سوخترسانی ستاد اربعین استان فعالیت خود را انجام داد.
وی افزود: از ابتدای ایام اربعین، فروش بلیت و تأمین ناوگان حملونقل جادهای بهصورت حضوری و اینترنتی در سراسر استان انجام شد تا دسترسی هماستانیها به اتوبوس، مینیبوس و سایر وسایل حملونقل عمومی برای اعزام به مرزهای غربی کشور افزایش یابد.
اعزام بدون مشکل زائران سمنانی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با بیان اینکه روند اعزام زائران بدون مشکل انجام شد، گفت: پشتیبانی از مواکب، اعزام خادمان موکبها به مرزهای کشور و عراق، انتقال تجهیزات مورد نیاز مواکب و همچنین بازگرداندن خادمان و تجهیزات در دستور کار قرار گرفت و این اقدامات بهخوبی انجام شد.
قدمی ادامه داد: با همکاری صنوف و رانندگان، بیش از ۵۰ دستگاه کامیون بهصورت رایگان برای انتقال تجهیزات مواکب عازم عراق و مرزهای کشور اختصاص یافت و در زمینه جابهجایی مایحتاج مورد نیاز مواکب نیز خدمات لازم ارائه شد.
وی با اشاره به انتقال بهموقع تجهیزات مواکب به عراق و مرزهای کشور، بیان کرد: بازگشت زائران آخرین مرحله از عملیات ویژه اربعین در کمیته حملونقل و سوخترسانی ستاد اربعین استان سمنان است که هماکنون در حال انجام است.
استقرار تیم عملیاتی راهداری در مرز مهران
دبیر کمیته حملونقل ستاد اربعین استان سمنان از استقرار یک تیم عملیاتی در مرز خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار یک تیم ۲۴ نفره از همکاران باتجربه حوزه راهداری و حملونقل استان به مدت حدود ۱۵ روز در نقطه صفر مرزی و پایانه برکت مستقر شدهاند.
قدمی افزود: این نیروها در قالب چهار تیم، بهصورت شبانهروزی و ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
رشد ۱۲۴ درصدی اعزام زائران اربعین
وی با بیان اینکه در روز اربعین امسال، اعزام زائران از استان سمنان با ناوگان حملونقل جادهای ۱۲۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اظهار کرد: سال گذشته بیشترین تعداد سرویس اعزامی به مرزها ۱۲ سرویس بود، اما امسال این تعداد به ۱۵ سرویس نیز رسید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با اشاره به تداوم بازگشت زائران گفت: ناوگان حملونقل استان بهصورت شبانهروزی در حال انتقال زائران از مرزهای کشور به شهرهای استان است و تاکنون مشکلی در روند بازگشت گزارش نشده است.
تقویت ایمنی جادههای سمنان در پیک بازگشت
قدمی همچنین از اجرای تمهیدات ویژه برای ارتقای ایمنی تردد در جادههای استان خبر داد و گفت: نصب تابلوها و علائم رانندگی، خطکشی جادهها، تقویت روشنایی، اجرای گشتهای مشترک با پلیس راه بهویژه در نقاط حادثهخیز و سایر اقدامات ایمنی در این ایام در حال انجام است.
وی هدف از اجرای این اقدامات را فراهم کردن شرایط ایمنتر برای بازگشت زائران اربعین حسینی به شهرهای استان سمنان عنوان کرد.
دبیر کمیته حملونقل ستاد اربعین استان سمنان با اشاره به فعالیت ۱۲ اکیپ گشت راهداری در محورهای استان، گفت: تمامی راهدارخانهها و مجتمعهای خدماتی و رفاهی استان نیز بهصورت تماموقت و با تمام ظرفیت در خدمت زائران هستند.
قدمی خاطرنشان کرد: ظرفیت راهداری استان سمنان بهصورت کامل فعال شده است تا بتوانیم پیک بازگشت زائران از مرزهای غربی کشور را به بهترین شکل مدیریت کنیم.
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