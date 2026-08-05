خدمت در مرزهای خوزستان ادامه دارد؛ ثبت بیش از ۲ میلیون تردد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: اربعین حسینی دیروز بود اما حال‌وهوای عاشقی در مسیرهای بازگشت همچنان جریان دارد. مرزهای شلمچه و چذابه این روزها شاهد بازگشت هزاران زائری هستند که پس از طی مسیر عشق در کربلا، با دلی آرام‌تر و کوله‌باری از خاطرات معنوی به ایران بازمی‌گردند.

در دو سوی مرز، چهره زائران روایتگر روزهای پرشور زیارت است؛ برخی آرام قدم برمی‌دارند، برخی در سکوت به پرچم‌های برافراشته نگاه می‌کنند، برخی دیگر با لبخند از نخستین دیدار خود با خانواده پس از زیارت سخن می‌گویند. گرمای مسیر، خستگی راه و طولانی بودن سفر، هیچ‌کدام نتوانسته از شیرینی بازگشت بکاهد.

اکنون پس از بیش از دو هفته تلاش گسترده، عملیات اربعین حسینی در خوزستان به مرحله پایانی رسیده است. خروج زائران از مرزهای شلمچه و چذابه تقریباً به صفر رسیده و بخش عمده زائرانی که برای زیارت عتبات عالیات راهی عراق شده بودند، در حال ورود به کشور هستند. موکب‌ها، نیروهای امدادی، دستگاه‌های اجرایی، پلیس، گروه‌های مردمی و خادمان افتخاری نیز همچنان در میدان خدمت حضور دارند تا آخرین زائر بدون دغدغه مسیر بازگشت را طی کند.

بازگشت بیش از ۸۳۵ هزار زائر ایرانی

یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آمار تردد زائران اربعین از مرزهای استان در بازه زمانی ۲۵ تیر تا ۱۳ مرداد بیان کرد: در این مدت که مصادف با یکم تا ۲۰ صفر بود، یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۲۸ تردد زائر از مرزهای خوزستان به ثبت رسید.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت شده، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۶ تردد مربوط به مرز شلمچه بود. همچنین ۳۹۷ هزار و ۵۱۲ تردد از مرز چذابه انجام شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به ثبت ۸۳۵ هزار و ۶۵۱ ورود زائران ایرانی از مرزهای استان گفت: از این تعداد، ۶۷۴ هزار و ۷۱۰ زائر از مرز شلمچه وارد کشور شدند. همچنین ۱۶۰ هزار و ۹۴۱ زائر از مرز چذابه به ایران بازگشتند.

خسروی ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۹۲۹ هزار و ۷۶۴ زائر ایرانی از مرزهای خوزستان راهی عتبات عالیات شدند که ۱۹۵ هزار و ۵۰۱ تردد از مرز چذابه ثبت شد. همچنین ۷۳۴ هزار و ۲۶۳ تردد خروجی از مرز شلمچه به ثبت رسید.

وی تصریح کرد: اتباع خارجی نیز در جریان این عملیات، ۴۵ هزار و ۲۸۳ تردد ورودی و ۱۵۷ هزار و ۸۳۰ تردد خروجی از مرزهای استان داشتند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان توضیح داد: در این مدت ۹ هزار و ۸۰۲ نفر از اتباع خارجی از مرز چذابه وارد کشور شدند. همچنین ۳۵ هزار و ۴۸۱ نفر از مرز شلمچه به ایران بازگشتند.

خسروی اضافه کرد: در بخش خروج اتباع خارجی، ۳۱ هزار و ۲۶۸ تردد از مرز چذابه ثبت شد. همچنین ۱۲۶ هزار و ۵۶۲ تردد خروجی اتباع خارجی از مرز شلمچه به ثبت رسید.

خدمت‌رسانی تا بازگشت آخرین زائر

مرز شلمچه در روزهای پس از اربعین، همچنان رنگ خدمت دارد. اتوبوس‌ها یکی پس از دیگری زائران را به مقصدهای مختلف کشور منتقل می‌کنند. گروه‌های مردمی با توزیع آب، غذا، چای، شربت و اقلام ضروری، خستگی سفر را از تن زائران دور می‌کنند. نیروهای خدماتی نیز با حضور مستمر در محوطه پایانه، شرایط مناسب‌تری برای استراحت، جابه‌جایی و ادامه مسیر فراهم کرده‌اند.

لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر با اشاره به بازگشت گسترده زائران اربعین حسینی از پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: خوشبختانه بازگشت زائران به صورت روان، منظم و بدون مشکل در حال انجام است.

وی ادامه داد: تمام تدابیر لازم از جمله پیش‌بینی ناوگان‌های مختلف حمل‌ونقل برای خدمت‌رسانی مناسب به زائران در پایانه شلمچه اندیشیده شده است.

فرماندار خرمشهر گفت: خدمت‌رسانی تیم‌های عملیاتی مختلف در پایانه مرزی شلمچه تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.

دورکوندی بیان کرد: تمام افتخار و مباهات ما این است که خادم زائران اربعین امام حسین(ع) باشیم. اعتقاد ما این است که خدمت به زائران حسینی از نعمت‌های بزرگ الهی به شمار می‌رود.

در مرز چذابه نیز روند بازگشت زائران با نظم مناسب ادامه دارد. امکانات حمل‌ونقل، خدمات رفاهی، امدادی و بهداشتی در اختیار زائران قرار گرفته است. موکب‌داران این مرز نیز با وجود کاهش خروج زائران، فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند و تا پایان موج بازگشت در کنار مردم حضور دارند.

کاهش چشمگیر تصادفات در مسیر اربعین

یکی از دستاوردهای مهم عملیات اربعین حسینی در خوزستان، کاهش حوادث رانندگی در جاده‌های استان بوده است. حضور گسترده پلیس راه، همراهی رانندگان، توجه زائران به توصیه‌های ایمنی و فعالیت رسانه‌ها در ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، شرایط مطلوبی در محورهای مواصلاتی استان ایجاد کرده است.

سرهنگ سعید حسنوند رئیس پلیس راه خوزستان بیان کرد: از ۲۵ تیرماه همزمان با آغاز طرح ترافیکی اربعین حسینی تا روز گذشته ۱۲ مرداد، میزان تصادفات منجر به فوت ۳۱ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در این مدت، تصادفات جرحی ۴۸ درصد کاهش یافت. همچنین میزان تصادفات خسارتی نیز نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کمتر شد.

رئیس پلیس راه خوزستان ضمن قدردانی از نقش رسانه‌ها و پلیس در ترویج فرهنگ رانندگی ایمن توضیح داد: با لطف خداوند، توجه مردم و رعایت توصیه‌های ارائه‌شده، میزان تصادفات در پیاده‌روی اربعین امسال کاهش چشمگیری داشته است.

حسنوند ادامه داد: پوشش حداکثری پلیس در جاده‌های استان طی ایام اربعین حسینی نیز در کاهش آمار تصادفات مؤثر بود. امیدواریم تا پایان این رویداد مهم ملی، مردم همکاری لازم را ادامه دهند.

تردد بیش از یک میلیون وسیله نقلیه

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به حجم بالای تردد در جاده‌های استان بیان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده از دوربین‌های تردد شمار، از ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مرداد امسال ۵۰۲ هزار و ۴۸۶ وسیله نقلیه وارد خوزستان شدند.

وی اضافه کرد: در همین بازه زمانی، ۵۴۷ هزار و ۴۹۱ وسیله نقلیه از استان خارج شدند. در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰ هزار وسیله نقلیه در ایام اربعین حسینی در جاده‌های خوزستان تردد داشتند.

حسنوند تصریح کرد: با توجه به حجم تردد انجام‌شده، وضعیت تصادفات در مقایسه با سال گذشته بسیار مطلوب‌تر بود. این نتیجه ارزشمند با همراهی مردم، تلاش نیروهای امدادی، خدمت‌رسانی موکب‌ها و حضور مستمر پلیس در محورهای ارتباطی به دست آمد.

وی با اشاره به ادامه بازگشت زائران از عراق اظهار کرد: تعداد زیادی از زائران همچنان در عراق حضور دارند و هنوز به کشور بازنگشته‌اند. به همین دلیل از موکب‌داران درخواست می‌کنیم تا زمان بازگشت کامل زائران، با جانمایی مناسب و استمرار خدمات، در کاهش خستگی رانندگان و پیشگیری از تصادفات نقش‌آفرینی کنند.

توصیه‌های پلیس برای موج بازگشت

رئیس پلیس راه خوزستان درباره ضرورت رعایت نکات ایمنی در مسیر بازگشت گفت: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران از عراق، مسافران و رانندگان باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز حادثه جلوگیری شود.

وی افزود: رانندگان پس از هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند. همچنین لازم است هوای داخل کابین خودرو به صورت منظم تازه شود.

حسنوند تأکید کرد: رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند. در صورت وجود هرگونه نقص فنی در خودرو نیز از ادامه رانندگی خودداری شود.

وی بیان کرد: زائران تا حد امکان از رانندگی در ساعات روز به دلیل گرمای هوا و احتمال مستهلک شدن خودرو پرهیز کنند. همچنین هنگام رانندگی از داروهای خواب‌آور استفاده نشود.

مرزهای شلمچه و چذابه از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین در کشور به شمار می‌روند. این دو مرز طی هفته‌های گذشته شاهد حضور میلیون‌ها زائر ایرانی، اتباع خارجی، خادمان موکب‌ها و نیروهای دستگاه‌های اجرایی بودند. اکنون با پایان یافتن اربعین و کاهش محسوس خروج زائران، تمرکز اصلی بر مدیریت بازگشت، تأمین ناوگان، استمرار خدمات رفاهی و تسهیل مسیر زائران قرار گرفته است.

در این میان، همکاری مردم با مجموعه‌های خدمت‌رسان اهمیت فراوانی دارد. رعایت نظم در پایانه‌ها، توجه به توصیه‌های پلیس، انتخاب زمان مناسب برای ادامه مسیر و استراحت کافی، می‌تواند بازگشتی ایمن‌تر برای خانواده‌های زائر رقم بزند.

پایان راه نیست؛ آغاز روایت بازگشت است

عملیات اربعین حسینی در خوزستان پس از بیش از دو هفته تلاش شبانه‌روزی، اکنون به واپسین ایستگاه‌های خود نزدیک شده است. با این حال، روح خدمت هنوز در شلمچه و چذابه جاری است. موکب‌دارانی که روزهای بسیاری را در کنار زائران سپری کردند، همچنان چشم‌انتظار آخرین مسافران کربلا هستند تا سفر آنان با آرامش به پایان برسد.

بازگشت زائران از کربلا آغاز روایتی تازه از دلدادگی، همدلی و خدمت است. خوزستان در این روزها بار دیگر نشان داد که می‌تواند دروازه‌ای امن برای زیارت، میزبان شایسته زائران و تکیه‌گاهی مطمئن برای بازگشت عاشقان اهل‌بیت(ع) باشد.